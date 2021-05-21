بايرن ميونيخ.. «وداع رباعي» و«رقم قياسي!

ميونيخ (د ب أ)

يتأهب بايرن ميونيخ لوداع مدربه هانزي فليك وثلاثة لاعبين توجوا مع الفريق مرتين بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال عندما يلتقي الفريق «البافاري» مع أوجسبورج غداً «السبت» في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني «بوندسليجا»، وذلك بعد أن حسم بايرن اللقب للموسم التاسع على التوالي.

وتعد مواجهة الغد بمثابة مباراة شرفية، حيث حسم بايرن تتويجه باللقب قبل أسبوعين كما حسم أوجسبورج بالفعل استمراره في دوري الدرجة الأولى، مطلع هذا الأسبوع. لكن المباراة ستشهد صراع النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ من أجل الانفراد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجل خلال موسم واحد بالدوري الألماني.

فقد سجل ليفاندوفسكي مطلع هذا الأسبوع الهدف رقم 40 له في الدوري هذا الموسم ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم نجم بايرن ميونخ السابق جيرد مولر قبل 49 عاماً، ويمكن لليفاندوفسكي الانفراد بالرقم القياسي في حالة التسجيل في شباك أوجسبورج.

وقال ليفاندوفسكي إنه يتطلع للانفراد بالرقم القياسي حتى من خلال ضربة جزاء مثل التي سجل منها يوم السبت الماضي، مضيفا أنه سيكون إنجازاً كبيراً سيدركه حتى مولر، الذي يعاني من الخرف، ويتلقى العلاج في دار رعاية خاصة.

وتابع ليفاندوفسكي: أعتقد أنه سيدرك الأمر إذا حصلت على الكرة واستحوذت على الرقم القياسي. لقد كان هو نفسه مهاجماً طموحاً. وسيدخل توماس مولر وديفيد ألابا بالتأكيد في سجلات التاريخ حيث أنهما أول لاعبين يعتليان منصات التتويج بالدوري عشر مرات في تاريخ الكرة الألمانية. ويعد النمساوي ألابا، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، واحدا من ثلاثي الدفاع الذي سيرحل عن الفريق البافاري، وذلك إلى جانب الإسباني خافي مارتينيز وجيروم بواتينج، وقد توج الأخيران بلقب «البوندسليجا» تسع مرات.

وتوج الثلاثي مع بايرن ميونخ بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في كل من عامي 2013 و2020 . وقال ألابا: لا أعرف حتى الآن ما إذا كانت بعض الدموع ستنهمر مني، لكنني سأبكي بداخلي بالتأكيد. وقال المدير الفني هانزي فليك: أي من هؤلاء الثلاثة سيشارك، إذا كان لائقاً، سيكون لديهم جميعاً ذكريات هائلة للفترة التي قضوها في بايرن. وتلقى كل لاعب خمس تذاكر لأفراد عائلته وأصدقائه، حيث سيجري السماح بحضور 250 مشجعاً في المباراة.

وينطبق الأمر نفسه على ميروسلاف كلوزه، الذي سيرحل عن الجهاز الفني وكذلك المدرب المساعد المخضرم هيرمان جيرلاند الذي سيرحل عن النادي عقب مباراة الغد، وهانزي فليك الذي سيرحل أيضاً عن منصبه.

وقاد فليك فريق بايرن ميونيخ لإحراز سبعة ألقاب خلال 18 شهراً تولى فيها مسؤولية الفريق، لكن نهاية مشواره مع الفريق البافاري شهدت خلافاً كبيراً مع حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة النادي. وقال فليك في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة: لقد استمتعت بالرحلة التي بدأتها قبل عامين.

وأضاف: لقد كنا جزءاً من فريق مذهل، وواجهنا تحديات صعبة، وحققنا أشياء رائعة، لقد كان هذا الفصل، الذي سينتهي الآن، رائعاً للغاية.

