بين قاموس الجماهير واللغة الأم.. مشاهير يعترضون على أسمائهم!

دبي (الاتحاد)

تحول نطق أسماء لاعبي كرة القدم في العالم بلهجات ولغات مختلفة بين الجماهير، إلى جدل كبير، بعد طلب الأرجنتيني خافيير ماشكيرانو نجم برشلونة وليفربول بضرورة نطق اسمه بحرف الشين كما هو متعارف عليه في بلده الأم الأرجنتين، عوضاً عن ماسكيرانو الاسم المعروف لدى الجماهير، وهو ما يطرح سؤالاً حول السير على الخطأ الشائع هو يعد هو الحل الأفضل أحياناً. واشتكى المدرب البرتغالي الشهير مورينيو مؤخراً وقال: أكره نطق الأسماء بطريقة خاطئة الجميع ينطقون اسمي بشكل خاطئ، إنهم يقولون خوسيه بالطريقة الإسبانية، أنا لست خوسيه أنا جوزيه هكذا ينطق الاسم في البرتغال. ويدخل البلجيكي إيدين هازارد وهو الاسم المتعارف عليه بين أغلب الجماهير عربياً وعالمياً، ضمن القائمة المعترضة، لكن بحسب النطق الصحيح لاسمه في بلده الأم فإنه يجب أن يكون "هازار" لأن الدال في اسمه حرف صامت. ويعاني بلجيكي آخر من نفس الأمر، وهو كيفين دي بروين المعروف بين الجماهير الناطقة باللغة الإنجليزية بهذه الطريقة، لكن في بلده الأم يدعى دي بروينه. كما أن عدد من نجوم البرتغال والبرازيل الذين يحملون حرف السين في نهاية أسماء عائلاتهم، فإنه ينطق بلغتهم الأم بحرف الشين أيضاً، ومنهم برونو ألافيش وداني ألافيش وأندريه جوميش. ويعاني لاعبو التشيك من نفس معضلة عدم تفريق نطق أسمائهم بحرف الشين عوضاً عن السين ومن أشهرهم توماش روسيتسكي لاعب #أرسنال السابق الذي تعرفه الجماهير بالعادة باسم توماس روزيسكي كما أن التركي ينيس نول الذي يلعب في صفوف خيتافي الإسباني يتم نطق اسمه في أغلب الأوقات إنيس أونال فيما يعاني الفرنسي هيرفيه رينار مدرب السعودية حيث ينطق بالاسم الشائع هيرفي رينارد.