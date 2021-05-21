زيدان يدافع عن نفسه في قرار عودة بنزيمة إلى «الديوك»!

مدريد (أ ف ب)

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته لاستدعاء مواطنه ومهاجمه كريم بنزيمة إلى المنتخب الوطني بعد غياب ستة أعوام لخوض نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل، وذلك على هامش المرحلة الأخيرة من «الليجا»، حيث لا يزال فريقه في قلب المنافسة على اللقب.

يقدّم بنزيمة مستويات مميزة هذا الموسم حيث سجل 29 هدفًا في جميع المسابقات، منها 22 في الدوري المحلي، ليصل أقله إلى عقبة الـ20 هدفًا في المواسم الثلاثة الأخيرة منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018.

وكان بنزيمة وجد نفسه خارج أسوار المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن فضيحة لمواطنه ماتيو فالبوينا في نهاية عام 2015، وفضح دور مهاجم ريال الابتزازي في هذه العملية، بعدما هدد لاعب مارسيليا وليون السابق وأولمبياكوس اليوناني الحالي، بعدم نشر محتويات فيديو في وسائل الإعلام مقابل دفع مبلغ من المال لأحد أصدقائه، إلا أن هذا النفي انتهى بعد استدعائه الثلاثاء من قبل المدرب ديدييه ديشامب للمشاركة في كأس أوروبا 2020 المؤجلة.

أكد زيدان الذي سبق أن انتقد منطق ديشامب باستبعاد مواطنه: أنا سعيد جدًا لعودة كريم إلى المنتخب الفرنسي، كان هذا ما أراده، أنا سعيدٌ جدًا لأنه كان يأمل أن يتحقق ذلك.

وردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي على هامش المباراة عما إذا كان قد لعب دورًا في عودته قال: كلّا، لم يكن لديّ أي دور في عودة كريم، مؤكدًا أن الأخير لطالما قام بكل شيء للعودة إلى أبطال العالم.

وحث زيدان الرأي العام والجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي على التعامل بحكمة مع لاعبه ومنتخب الديوك في النهائيات، آملاً فقط أن يدعوه وشأنه.

وتابع: آمل ألا يأخذوا هذا المنحى. آمل أن نستمتع بكرة القدم التي يقدمها والتوقف عند هذا الحد.