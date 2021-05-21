«شطرنج الشارقة» إلى نصف نهائي مونديال المدارس

الشارقة (الاتحاد)

تأهل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إلى المرحلة الثالثة التي تمثل الدور نصف النهائي من بطولة العالم للمدارس «إكسبو 2020»، بنجاح لاعبيه خلال تصفيات المرحلتين الأولى والثانية في تحقيق المركز الثاني بالمجموعة، ليصبح اللاعبون على بعد خطوة واحدة من التأهل للمرحلة النهائية، والتي ستجري خلال معرض إكسبو دبي 2020 في أكتوبر القادم.

وتعتبر هذه البطولة واحدة من أقوى المنافسات العالمية عبر الإنترنت على مستوى الناشئين، حيث ضمت 300 فريق من مختلف أنحاء العالم، وما يقارب 2700 لاعب ولاعبة، وبعد منافسات حملت روح الإثارة والندية، وصلت البطولة إلى مرحلتها الثالثة والتي تضم فقط 30 فريقاً، هم الأفضل على مستوى العالم يتنافسون في 5 مجموعات تضم كل مجموعة 6 فرق، حيث يتأهل إلى المرحلة النهائية أفضل فريقين من كل مجموعة، وبهذا يكون العدد النهائي الذي سيشارك في المرحلة الختامية 10 فرق، بالإضافة إلى أفضل فريقين تختارهما اللجنة المنظمة في البطولة.

ويمثل فريق النادي 9 لاعبين هم: حمد بدر الزرعوني وعبد الرحمن محمد الطاهر وعبد الله يحيى الحمادي وراشد حسين الحمادي وحمد شعيب الكاف ويحيى شعيب الكاف وزايد سلطان الطاهر وراجي صايل أبو عزيزة وسعود جابر الزرعوني، ويشرف على تدريبهم الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني.

وأثنى عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد نائب رئيس الجهاز الفني، على النتائج التي حققها لاعبو النادي بالتأهل إلى المرحلة الثالثة من بطولة العالم، وحجز مقعد ضمن أفضل 30 فريق على مستوى العالم، مؤكداً أن هذا المستوى الرائع الذي ظهر به اللاعبون وتحقيقهم نتائج باهرة مع لاعبين من دول لها باع كبير في عالم الشطرنج لم يأت مصادفة، بل كان نتيجة لتخطيط وعمل وتضافر للجهود الإدارية والفنية.