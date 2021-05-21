«جهينة» و«حورية» إلى تحدي بري فيدورا الفرنسي

تولوز (الاتحاد)

تخوض خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وخيول إسطبلات شادويل عصر غدٍ التحدي الكبير في سباقات بري فيدورا، بمضمار تولوز الفرنسي. وخصص الشوط لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 16 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 15 مهرة، تتصدرها ممثلة ياس لإدارة سباقات الخيل «جهينة»، بإشراف أنتوني فاتريجانت وقيادة فابريس فيرون. ولم تشارك «جهينة» البالغة من العمر ثلاث سنوات، والمنحدرة من نسل «داريا» والفرس «زوها» أي سباق من قبل، ولكن الإسطبل مشهود له بتخريج الأبطال الناشئة من خلال مجموعة الفحل وأفراس الإنتاج الموجودة في مزرعة الوثبة. وتمثل خيول الإمارات أيضاً المهرة «حورية» لإسطبلات شادويل، بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فالنتين سيجوي، وتنحدر من نسل «أيه أف البحر» والفرس «ادجدورا دو بوزلس»، وأيضاً لم يسبق لها خوض السباقات من قبل. وتنافس على اللقب «الوكرة، بإشراف توماس فورسي، وبقيادة الفارسة لوري فولارد، وسبق لها الحلول في المركز الثاني في مشاركتها الوحيدة في سباق بري ديبل الثاني لمسافة 1400 متر. وتسعى«زد أف المزون»، بإشراف تي ليمير وقيادة أنتوين ويرل، لقلب الطاولة على منافساتها، بعد أن حلت في المركز الثالث مرتين، أبرزها بفارق طولين عن الثانية«الوكرة» في سباق بري دجيبل الثاني. ومن جهة أخرى، سيطرت خيول إسطبلات شادويل بإشراف جيمس أوين على المراكز الثلاثة الأولى في سباق السواديل للتكافؤ لمسافة 1600 متر، والذي أقيم أمس الأول بمضمار شيلمسفورد بالمملكة المتحدة. ولم تتأخر البطلة«وناسة» بقيادة جاك ميتشل في إبراز مهارتها بالرغم من تعرضها لمشاكل خلال مجريات السباق، ولكنها سرعان ما استعادت توازنها في عمق المستقيم لتسيطر على السباق، وتتفوق بفارق طولين عن«الكاسر» بقيادة اليكس شادويك. وقطعت «وناسة» مسافة السباق في زمن وقدره 1:46:10 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «فرحة» بقيادة فارس الإسطبل دين اونيل.