6 أسباب تجعل «دلما التاريخي» عيد أهل البحر

مصطفى الديب (أبوظبي)

كعادته دائماً.. حلق سباق مهرجان دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً في سماء المجد، بنجاح منقطع النظير للنسخة الرابعة التي أقيمت أمس الأول برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وحلق بلقبها المحمل «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة النوخذة علي عبد الله المرزوقي.

ورغم الظروف الاستثنائية بوجود فيروس كورونا، إلا أن اللجنة المنظمة برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي نجحت نجاحاً منقطع النظير في التنظيم، من خلال خطة عمل محكمة نفذها في الميدان مجموعة من الشباب، بقيادة الجندي المجهول ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ولم يكن النجاح وليد الصدفة أو بضربة حظ، لكنه جاء نتاج أسباب جعلت من سباق مهرجان دلما قبلة أهل البحر وعيداً سنوياً لهم، ينتظرونه بفارغ الصبر من العام إلى العام. وهناك 6 أسباب هي الأبرز من تلك التي جعلت المهرجان عيداً وحققت نجاحه، حيث يأتي دعم القيادة الرشيدة للتراث وأهله السبب الرئيسي لنجاح الحدث قبل بدايته، إذ تولي قيادة الإمارات أهمية خاصة من أجل غرس التراث في نفوس الشباب والكبار.

أما ثاني الأسباب فكانت الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، التي ضاعفت من قيمة الحدث بفضل متابعة سموه الحثيثة لكل كبيرة وصغيرة على أرض الواقع.

ويأتي الإخلاص في العمل والقتال من أجل إخراج السباق بصورة مميزة من جانب اللجنة المنظمة، ثالث الأسباب التي تسببت في هذا النجاح الكبير.

وأما رابع الأسباب فهو انتساب الحدث إلى جزيرة دلما التاريخية ومعرفة الجميع بتاريخ هذه الجزيرة، الأمر الذي جعله علامة مميزة من اسمه قبل أي شيء.

وخامساً جاء الكرم والضيافة وفرحة أهل دلما بضيوفهم الذين جاءوا من مختلف أنحاء الإمارات، ليعيدوا ذكريات هذه الجزيرة الخالدة التي تعد لؤلؤة جزر الإمارات.

وفي المرتبة السادسة يأتي التزام الجميع بالإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بكافة قواعد السباق وعدم الخروج عن المسار أو التعليمات الخاصة بالمواصفات الفنية، الأمر الذي جعل الحدث يخرج في أبهى صوره.

وعلق ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، على النجاح الكبير قائلاً: بكل تأكيد دعم القيادة أهم أسباب خروج السباق بهذه الصورة الرائعة رغم الظروف الاستثنائية، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على دعم سموه ورعايته الكريمة للسباق ولمختلف أحداث النادي المتعلقة بالتراث الوطني الأصيل.

وعبر عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي تحقق، موجهاً الشكر إلى كل شخص عمل في اللجنة المنظمة على المجهود الذي تم بذله في سبيل هذا النجاح الكبير، كما عبر عن فخره وسعادته بالتواجد على جزيرة دلما بين أهلها المخلصين وقال: نشكر أهلنا في دلما على كرم الضيافة والتعامل الراقي في كل شيء.

كما شكر المشاركين ومن بحارة ونواخذة على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي ساهم في تهيئة أجواء صحية للجميع.

وعبر عن فخره وسعادته بالتعاون مع رعاة النادي شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك وشركة المسعود للسيارات وجمعية دلما التعاونية، وكذلك أعرب عن سعادته وشكره للشركاء، الذين كان لهم دور فاعل في تأمين وخروج السباق بصورة مميزة، أبرزهم موانئ أبوظبي والقائمين على ميناء دلما وجهاز حماية المنشآت وبلدية أبوظبي ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

ووجه تحية خاصة لوسائل الإعلام على رأسها أبوظبي للإعلام، التي نقلت الحدث بصورة أكثر من رائعة على مختلف منصاتها والشاشة الصغيرة.