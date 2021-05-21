بعد موسم شاق.. «الليجا» في انتظار «الفارس»!

مدريد (أ ف ب)

ستتعرف إسبانيا مساء «السبت» على بطلها الجديد بعد موسم شهد منافسة قوية، انحصر في نهايته السباق على اللقب بين قطبي العاصمة مدريد، أتلتيكو المتصدر وريال الثاني، اللذين يتواجهان مع بلد الوليد وفياريال توالياً في المرحلة 38 والأخيرة من الدوري المحلي لكرة القدم.

وبعد أن خرج برشلونة من الصراع الثلاثي في المرحلة ما قبل الأخيرة، تأكد بقاء اللقب في العاصمة مع ريال الطامح لإبقائه في خزائنه للعام الثاني تواليًا أو أتلتيكو الساعي لنقله إلى القسم الآخر من المدينة للمرّة الأولى منذ العام 2014.

ولن تكون المهمة سهلة أمام الغريمين، نظرًا للهدف الذي يسعى خلفه كل من منافسيهما، إذ إن أتلتيكو يحل على بلد الوليد وصيف القاع، الذي يأمل إنقاذ موسمه والبقاء في دوري الأضواء، فيما يستقبل ريال نظيره فياريال السابع الطامح للتأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، كون مركزه الحالي يخوّله خوض الملحق المؤهل إلى المسابقة القارية الرديفة الجديدة «يوروبا كونفرس ليج»، علماً أنه يملك فرصة بلوغ دوري الأبطال في حال فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي «يوروبا ليج» الأربعاء المقبل في جدانسك البولندية.

ويدخل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المواجهة وهو يدرك أن مصيره بين يديه مع ابتعاده بفارق نقطتين عن غريمه (83 مقابل 81). إلا أن الـ«كولتشونيروس» كادوا يهدروا فرصة إبقاء مصيرهم بين أيديهم عندما وجدوا أنفسهم متأخرين بهدف دون رد أمام أوساسونا حتى الدقيقة 82 في المرحلة السابقة، عندما عادل البرازيلي رينان لودي النتيجة قبل أن يمنحه الـ«بيستوليرو» الأوروجوياني لويس سواريس هدف الفوز في الدقيقة 88 وسط فرحة جنونية. من جهته، يأمل ريال مدريد الذي خرج أيضًا بفوز صعب على مضيفه أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس 1-0 في المرحلة السابقة ليبقي على آمال حية، أي تعثر لمنافسه.

إذ حتى تعادل أتلتيكو مقابل فوز النادي «الملكي» سيمنح الأخير اللقب، نظراً لتفوقه بفارق المواجهتين المباشرتين، لكن ممّا لا شك أن تتويج أتلتيكو باللقب سيكون أكثر من مستحق، إذ لم يفقد الصدارة منذ ديسمبر الماضي، فيما لم يتصدر ريال «الليجا» منذ 17 أكتوبر الماضي.

قد تكون المباراة الأخيرة للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد أن أشارت تقارير إلى أنه أبلغ لاعبيه أنه سيرحل، رغم أنه كذّب ذلك بعد الفوز في بلباو متسائلاً: كيف بإمكاني أن أعلن الآن للاعبي فريقي بأني راحل؟ هذا كذب، أنا أركز وحسب على الموسم الحالي، تبقى لنا مباراة، وسنعطي كل شيء.