ابن سليّم يبحث تعزيز التعاون مع «أمين الأولمبية البيلاروسية»

دبي (الاتحاد)

استقبل محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، نظيره البيلاروسي بولينا جولوفينا، بهدف تعزيز سبل التعاون في مختلف مجالات العمل الرياضي والاستفادة من الخبرات المنوعة والتجارب المختلفة.

وبحث الجانبان بحضور إيفغيني لازاريف قنصل عام جمهورية بيلاروسيا، كيفية تعزيز سبل التعاون وعقد الشراكات المثمرة في مختلف النواحي، عبر تبادل الزيارات وتنظيم ورش العمل والدورات التثقيفية للرياضيين والمدربين والفنيين، أو تنظيم المعسكرات، والاستفادة من كافة الجوانب الرياضية في البلدين، خصوصاً وأن الإمارات تمتلك بنى تحتية ومنشآت ومرافق رياضية عالية الجودة.

من جانبه أكد محمد بن سليم أهمية عقد هذا النوع من اللقاءات التي تفتح المجال للاطلاع على كل الخبرات وبحث كيفية الاستفادة منها على أفضل نحو ممكن، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة الوقوف على التجارب الأخرى، ومد جسور التعاون مع كل المؤسسات والهيئات على المستويات المختلفة، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة في مجالات العمل الأولمبي الذي يرتكز على مبادئ وأسس محددة في إطار التعاون والصداقة والمعرفة وتبادل الخبرات وتشييد قاعدة قوية من العلاقات مع مختلف الجهات، سواء الرياضية أو غيرها.