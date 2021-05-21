«الجودو» يرفع الاستعداد لـ «الأولمبياد» في معسكر بودابست

أبوظبي (الاتحاد)

انتظم منتخب الجودو الأول في معسكره التدريبي المقام في المجمع الرياضي في العاصمة المجرية بودابست، بجانب عدد من المنتخبات الأوروبية المتطورة، قبل المشاركة في بطولة العالم للجودو المقرر إقامتها في بودابست خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل، وتسبقها اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجودو التي تنعقد يوم 3 يونيو في بودابست، بمشاركة ناصر التميمي أمين عام الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي، ويتضمن جدول أعمالها روزنامة 2021 - 2022.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ببرنامج إعداد اللاعبين فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى، وبرونزية بطولة روسيا مؤخراً، وكذلك اللاعب إيفان ريما رينكو المشارك في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، بإشراف مدرب الفريق الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف، حيث أشرف على برنامج الإعداد الناجح ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، والذي بدأ تنفيذه عقب فوز توما بميدالية ريودي جانيرو2016.

وقال الدرعي: تمثل بطولة العالم ختام إعداد لاعبينا استعدادا لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق 23 يوليو المقبل، يأمل مجلس إدارة الاتحاد أن تحقق فيه طموحات الجودو الإماراتي بالرغم من ظروف كورونا، التي أثرت على برنامج الإعداد بشكل طفيف نتيجة الضوابط الاحترازية التي رافقت الإعداد خلال الفترة الماضية.

وأضاف: سجلت بطولة العالم الرقم القياسي في تاريخ المشاركات في بطولات العالم، بالرغم من ظروف الجائحة، حيث تقدمت حتى الآن 130 دولة يمثلها 716 لاعباً ولاعبة، من بينها 11 دول عربية هي بجانب الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، الأردن، سوريا، المغرب، لبنان، واليمن، كما يشارك فريق اللاجئين المكون من 11 لاعباً ولاعبة، في مبادرة إنسانية مجتمعية رائعة تسجل لماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي.