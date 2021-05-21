تايلور «الملك» يقود «الفرسان» في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

تعاقد نادي شباب الأهلي على الأميركي تايلور محترف فريق الشارقة لكرة السلة، ليكون ضمن كتيبة الفرسان في بطولة الخليج رقم 40، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي، خلال الفترة من 18 حتى 26 من الشهر المقبل، حيث يشارك في مجموعة تضم معه الأهلي البحريني والكويت الكويتي والنصر السعودي والشمال القطري.

وتمثل موافقة الشارقة علي انضمام تايلور بادرة جيدة بين إدارة الناديين الكبيرين تؤكد حُسن العلاقات لصالح سلة الإمارات بشكل عام، خاصة أن البطل والوصيف لهذه النسخة الخليجية يتأهل لتصفيات آسيا، وسوف ينضم تايلور للتدريبات الرسمية بداية الشهر المقبل.

وأعلن أحمد عمر مدرب الفريق في هذه البطولة حالة الطوارئ القصوى بين صفوف الفرسان، قائلاً: بدأ التجمع يوم 16 من الشهر الجاري، بعد راحة 12 يوماً بعد مباراة الشارقة في نهائي كأس نائب رئيس الدولة التي توج بها الملك، وطموح شباب الأهلي كبيراً لتقديم بطولة تليق به، خاصة أن «الفرسان» توجوا باللقب 3 مرات متتالية من قبل من 2015 حتى 2017، ولم تتضح الصورة بالنسبة لإقامة مباريات ودية من عدمه لصعوبة إقامة معسكر خارجي، نظراً للأجواء الصحية العالمية حالياً بخصوص فيروس كورونا، وبالتالي سيكون هناك معسكر داخلي قبل البطولة في دبي.

وأكد أحمد عمر على قائمة اللاعبين الموجودين بالفريق حالياً قائلاً: تضم 15 لاعباً هم: جاسم عبدالرضا، سعيد مبارك، محمد مبارك، موسى خويدم، طلال سالم، عيسى خويدم، قيس عمر، أحمد عبداللطيف، خليفة خليل، صلاح خليفة، محمد عبداللطيف، حامد عبداللطيف، محمد مسعود، أحمد خميس، وعبدالله أحمد العبدالله، على أن ينضم إليهم لاعب الارتكاز الأميركي تايلور القادم بنظام الإعارة، الأميركي الآخر براندون.

وأضاف: «هناك مجموعة منتظمة من اللاعبين الشباب وصغار السن بجانب الكبار أصحاب الخبرة، والشبان منهم: أحمد خميس وعبدالله أحمد العبدالله، ومحمد مسعود وحامد عبداللطيف، والأخير لاعب ممتاز، وينتظره مستقبل كبير».