مسيرة 19 عاماً و700 مباراة.. «قائد» ليستر يحدد موعد اعتزاله!

لندن (رويترز)

قال ليستر سيتي الإنجليزي الممتاز إن المدافع والقائد ويس مورجان بصدد وضع حد إلى مسيرة استمرت 19 عاماً في نهاية الموسم الحالي.

وقاد مورجان ليستر لإحراز لقبه الأول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016 عكس كل التوقعات، وشارك في جميع مباريات فريقه في ذلك الموسم.

ويختتم المدافع البالغ من العمر 37 عاماً مسيرته بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الذي حققه ليستر للمرة الأولى هذا الشهر عقب فوزه 1-0 على تشيلسي في النهائي.

وقال أياوات سريوادانابرابا رئيس مجلس إدارة ليستر: كان ويس من أعظم من خدموا ليستر سيتي، حيث قاد الفريق خلال أكثر فترات النادي نجاحا وساعد في وضع المعايير التي دفعت النادي إلى الأمام، كان أخاً أكبر لكل من لعب معه، وممثلاً قوياً للفريق ومصدراً ثميناً لتقديم المشورة للمدربين وكبار المديرين التنفيذيين في النادي، كانت مساهمته هائلة.

وسينهي مورجان مشواره بعد أن شارك في أكثر من 700 مباراة مع نوتنجهام فورست وليستر، بالإضافة إلى 30 مباراة دولية مع جامايكا.

كما أعلن ليستر رحيل كريستيان فوكس عن النادي في نهاية الموسم، ولعب الظهير الأيسر البالغ من العمر 35 عاماً دوراً أساسياً في فوز ليستر بالدوري.

