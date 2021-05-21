«فخر أبوظبي» يتقدم سباق «جوائز الأفضل» في «شهرين»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب وحارس ومدرب، لشهري أبريل ومايو، وذلك بعد منافسة قوية شهدتها الجولات الأربع الأخيرة التي أقيمت خلال هذه الفترة.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، ثلاثي الجزيرة المتوج بلقب دوري الخليج العربي، وهم المهاجم علي مبخوت هداف الموسم برصيد 25 هدفاً، والجنوب أفريقي تولاني سيريرو وعبدالله رمضان.

ويتنافس معهم عبدالله غانم مدافع الشارقة، والأرجنتيني جاستون سواريز لاعب بني ياس الذي قاتل على اللقب حتى الجولة الأخيرة قبل أن يحقق الوصافة.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس، هناك فهد الظنحاني حارس بني ياس المتألق، وعادل الحوسني المتميز دائماً مع الشارقة، وعلي خصيف قائد الجزيرة الذي رفع معه درع الدوري.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب، الهولندي مارسيل كايزر الذي قاد الجزيرة إلى حصد لقب الدوري، والمدربان الوطنيان مهدي علي «شباب الأهلي»، عبدالعزيز العنبري «الشارقة».

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 12 من ظهر أمس، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.