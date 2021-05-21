جولة «الليجا» الأخيرة.. تبتسم لأتلتيكو 9 مرات وتعاند الريال في 10 مناسبات

مدريد (الاتحاد)

قبل جولة واحدة فقط من نهاية موسم الدوري الإسباني لكرة القدم، تبقى الإثارة على اللقب مستمرة، حيث جعلت النتائج الدراماتيكية مؤخراً السباق على اللقب يمتد حتى اليوم الأخير، مع تصدر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين عن جاره في المدينة ريال مدريد.

فيما استمرت معركة الهروب من الهبوط على قيد الحياة أيضاً، حيث يتصارع ويسكا وإلتشي وبلد الوليد من أجل مقعد نجاة وحيد، فيما سيرافق فريقين إيبار الذي هبط بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية.

ويبدو أتلتيكو معتاداً على فعل الأمور بالطريقة الصعبة، لم يكن عليهم فقط تحقيق عودة ملحمية لهزيمة أوساسونا 2-1 في الجولة السابقة، ولكن بالعودة إلى الوراء، تم تحديد 9 من الألقاب الـ 10 التي حققوها في الدوري الإسباني في تاريخهم في اليوم الأخير، وكان آخرها في موسم 2013-2014، عندما صنع الهدف الشهير لدييجو جودين في ملعب كامب نو التاريخ.

ومن المضحك أن ريال مدريد لم ينجح أبداً في الفوز باللقب عندما يدخل اليوم الأخير في المركز الثاني، ففي 10 مناسبات، وصلوا إلى الجولة الأخيرة وهم بالمركز الثاني وباحتمالات قائمة أن يتوجوا أبطالاً، فإنهم عجزوا عن القيام بذلك في أعوام: 1934، 1935، 1936، 1953، 1960، 1966، 1981، 1984، 2010 و2016، لكن في هذا الموسم المذهل من الأمور التي تحصل لأول مرة، ربما يكون "لوس بلانكوس" محظوظاً في المرة الـ 11 هذه المرة!.

بالنظر لوجود الكثير من الأمور على المحك، وأن العديد من المباريات يمكن أن تشكل تأثيراً على الفرق الأخرى، ستقام سبع مباريات في توقيت واحد مساء يوم السبت المقبل، ففي سباق اللقب يستضيف ريال مدريد منافسه فياريال، الذي لا يزال لديه أمر يلعب من أجله أيضاً كونه يسعى لتأمين مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي بدلاً من الانضمام إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي غضون ذلك يزور أتلتيكو مدريد منافسه ريال بلد الوليد، الذي يقاتل من أجل الحفاظ على آماله بالبقاء في دوري الدرجة الأولى وسط المنافسة الثلاثية الساخنة المذكورة أعلاه.

ويعرف أتلتيكو أنه سيكون البطل في حال حقق الفوز في ملعب خوسيه زوريا، بغض النظر عما يحدث في أماكن أخرى، لكن في حال فشل في الفوز على بلد الوليد، يمكن لريال مدريد أن يتفوق عليهم نحو منصة التتويج في حال فاز على فياريال، لا يمكن أن تكون المنافسة أكثر تقارباً من ذلك!.

بالإضافة إلى أمله في عرقلة حسابات حسم اللقب، يحتاج بلد الوليد إلى ثلاث نقاط لتحقيق أهدافه الخاصة، حيث يجب أن يحقق الفوز على أمل أن تصب نتائج المباراتين التي يخوضهما ويسكا وإلتشي في صالحه، حيث يخوض ويسكا وإلتشي مباراتيهما على ملعبيهما، ويستضيف ويسكا منافسه فالنسيا، فيما يرحب إلتشي منافسه أتلتيك في الساحل الشرقي.

كما تُقام مباراة إيبار ضد برشلونة في نفس الوقت لأنه قد يكون لها تأثير على معركة الهبوط، فعلى الرغم من أن الفريق الباسكي هبط بالفعل، إلا أن فوزهم على ليونيل ميسي ورفاقة قد يؤثر على مصير ويسكا وإلتشي، ففوز إيبار وخسارة ويسكا وإلتشي يترك الفرق الثلاثة عند 33 نقطة، وبحسب المواجهات بينهم فإن ذلك يعني بقاء إلتشي، ولكن التعادل في النقاط بين ويسكا وإلتشي دون وجود إيبار معهم بنفس الرصيد، يعني أن ويسكا من سينجو من الهبوط، بالمجمل الحسابات معقدة.

ومع إقامة جميع المباريات في نفس التوقيت الزمني، فإن هذا يضيف فقط إلى الإثارة.. التوتر!. وتقام في نفس التوقيت، مواجهات لعبة الكراسي الموسيقية للمواقع المؤهلة إلى بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، حيث يكسب الخامس والسادس بطاقتي العبور إلى الدوري الأوروبي، فيما يتأهل السابع للمسابقة الجديدة، ويحتل ريال سوسيداد حالياً المركز الخامس برصيد 59 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس وفياريال المركزين السادس والسابع على التوالي برصيد 58 نقطة لكل منهما.

وهذا يعني أن زيارة ريال سوسيداد إلى أوساسونا ورحلة ريال بيتيس في الجهة الأخرى من البلاد لمواجهة سيلتا فيجو تعنيان الكثير، في حين أن فريق "الغواصات الصفراء" سيقاتل من أجل الحفاظ على مركزه في لقاء حاسم على لقب الدوري أيضاَ خارج ملعبه أمام ريال مدريد.

هناك ثلاث مباريات أخرى في نهاية هذا الأسبوع، ستكون بعيدة عن صخب الحسابات الحاسمة، ففي ليلة الجمعة يتواجه ليفانتي مع قادش، وهما يعلمان أنهما نجيا منذ فترة طويلة من الهبوط، لذلك قام كلا المدربين بإجراء مداورة على التشكيلة منذ تأمين البقاء على قيد الحياة، لإتاحة الفرص لبعض الشباب المواهب، لذلك يمكن أن نشاهد بعض نجوم المستقبل في هذه المباراة.

وفي يوم الأحد يستضيف غرناطة منافسه خيتافي في مواجهة قد تكون بمثابة حقبة لكلا الناديين، حيث من المتوقع حدوث تغييرات صيفية كبيرة في كل من نويفو إستاديو دي لوس كارمينيس معقل الفريق الأندلسي وكوليسيوم ألفونسو بيريز معقل فريق العاصمة.

وستكون المباراة الأخيرة بين إشبيلية الذي يقدم موسم رائع في الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس، وبحلول الوقت الذي تنطلق فيه المباراة، سنعرف بالفعل من الفريق البطل للدوري 2020-2021.