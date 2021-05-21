انسحاب بطلة رولان جاروس!

باريس (أ ف ب)

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثالثة عالمياً في التنس، انسحابها من بطولة رولان جاروس الفرنسية المتوجة بلقبها عام 2018، لعدم تعافيها من إصابة في ربلة ساقها.

كتبت اللاعبة المتوجة أيضاً بلقب بطولة ويمبلدون 2019: للأسف، يحتاج التمزق في ربلة ساقي اليسرى إلى مزيد من الوقت ليتعافى والجدول الزمني قصير، في إشارة إلى انطلاق البطولة الفرنسية في 30 الشهر الحالي.

وكانت هاليب البالغة 29 عاماً قد تعرضت للإصابة في الدور الثاني من دورة روما في 12 مايو الجاري، خلال مواجهة الألمانية أنجليك كيربر.

تابعت هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً: هذا الصحيح والوحيد الذي يمكن أن أتخذه. يحزنني التفكير في الغياب عن باريس، لكني سأركز طاقتي على التعافي والبقاء متفائلة والعودة بأسرع وقت بطريقة آمنة، رولان جاروس 2022، أنا قادمة لأجلك! إلى اللقاء. ولطالما تألقت الرومانية على الملاعب الترابية لرولان جاروس، حيث أحرزت اللقب مرّة وبلغت النهائي ثلاث مرات في ثانية البطولات الأربع الكبرى في الكرة الصفراء.