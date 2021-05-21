«أن بي أيه» يكشف عن مرشحيه لجوائز الأفضل





لوس أنجلوس (أ ف ب)

اختير ستيفن كوري الباحث عن جائزته الثالثة كأفضل لاعب في الدوري المنتظم لكرة السلة الأميركي للمحترفين، ضمن لائحة ضمت الصربي نيكولا يوكيتش والكاميروني جويل إمبيد في أول ترشيح لهما، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري.

ويأمل نجم جولدن ستايت ووريرز في أن يحرز لقبه الثالث بعد عامي 2015 و2016، في وقت يسعى كل من عملاق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني إمبيد ونجم دنفر ناجتس يوكيتش، في أن يصبح أول لاعب ارتكاز يفوز بالجائزة منذ فوز شاكيل أونيل نجم لوس أنجلوس ليكرز في عام 2000.

وفي حال احتل يوكيتش وإمبيد المركزين الأول والثاني فسيصبحان أول ثنائي أجنبي يحقق هذا الإنجاز منذ موسم 2006-2007، عقب فوز الألماني ديرك نوفيتسكي بالجائزة أمام وصيفه الكندي ستيف ناش.

كما أعلنت رابطة الدوري عن أسماء المرشحين النهائيين لخمس جوائز: مدرب العام وأفضل مدافع وأفضل لاعب متطور وأفضل لاعب ناشئ وأفضل لاعب سادس. وتصدر كوري قائمة المسجلين في الدوري المنتظم مع معدل 32 نقطة في المباراة الواحدة، وحقق العديد من الأرقام القياسية بقميص فريقه ووريرز، حيث بات أكبر لاعب يتصدر الهدافين منذ أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردان.

كما يتصدر كوري قائمة أفضل المسجلين عن الرميات الثلاثية في الدوري هذا الموسم، ما سمح له بالتقدم للمركز الثاني في قائمة أفضل المسجلين لهذه الفئة في تاريخ ال «أن بي أيه». وحطم كوري أيضاً الرقم القياسي الشخصي لفريق جولدن ستايت ووريرز في فئتي التسجيل وتمرير الكرات الحاسمة.

من ناحيته، يعتبر يوكوفيتش من أبرز اللاعبين في الدوري، حيث قدّم أفضل أداء له من الناحية الهجومية في تاريخ ال «أن بي أيه» مع معدل بلغ 26.4 نقطة و10.8 متابعات و8.3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

كما يبرع الصربي في تسجيل الرميات الثلاثية بنسبة 38%، وفي الرميات الحرة بنسبة نجاح تبلغ 86%. في المقابل، قاد الكاميروني إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى صدارة المنطقة الشرقية مع 49 فوزاً مقابل 23 هزيمة بفضل أفضل أداء له في مسيرته، حيث بلغ معدله 28,5 نقطة و10,6 متابعات في المباراة.

وتم ترشيح عن فئة أفضل مدرب كل من كوين سنايدر «يوتا جاز»، توم تيبودو «نيويورك نيكس» الفائز في عام 2011، وبات أمام فرصة تكرار الإنجاز ذاته بعد 10 أعوام، ومونتي وليامز «فينيكس صنز» الذي اختارته أخيراً رابطة مدربي دوري كرة السلة مدرب العام، بعدما نجح في قيادة فريقه إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

ويتنافس على جائزة أفضل مدافع الفرنسي رودي جوبير «يوتا» المتوج مرتين سابقاً، ودرايموند جرين «جولدن ستايت» الفائز قبل أربعة أعوام، والأسترالي بن سيمونز «سفنتي سيكسرز».

كما ترشح الثلاثي لاميلو بول «تشارلوت هورنتس» وأنتوني إدواردز «مينيسوتا» وتايريز هاليبورتون «سكرامنتو كينجز» لفئة افضل لاعب ناشئ «روكي».

واختير لقائمة أفضل لاعب سادس جوردان كلاركسون وجو إنجلز من يوتا جاز وديريك روز من نيويورك نيكس.

ويتم اختيار المرشحين الثلاثة لكل جائزة سنوية بناء على تصويت من لجنة عالمية من الصحافيين والمذيعين الرياضيين.