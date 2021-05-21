«ميسي» يغادر برشلونة!



مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يشارك في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري السبت ضد مضيفه إيبار، لمنحه مزيدا من الراحة قبل نهائيات كوبا أميركا، حيث يستعد اللاعب للحصول على راحة قبل مغادرة برشلونة للانضمام إلى منتخب بلاده.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: ميسي لم يتدرب بموافقة من المدرب ولن يكون مع المجموعة في المباراة ضد إيبار السبت. وتابع: يمكن للمهاجم أن يحظى بقسط من الراحة قبل كوبا أميركا الشهر المقبل، بعد موسم كان فيه من أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في الفريق.

ويحوم الشك حول مستقبل أفضل لاعب في العالم ست مرات الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في 30 يونيو المقبل، حيث ربطته تقارير بالرحيل عن ملعب كامب نو في ظل رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي بضمه والالتحاق بمدربه السابق في برشلونة الإسباني بيب جوارديولا.

وخاض ميسي 47 مباراة هذا الموسم مع برشلونة في جميع المسابقات سجل خلالها 38 هدفاً، ويتصدر ترتيب هدافي الليجا (30) قبل مرحلة من النهاية،حيث ضمن بشكل كبير الفوز بجائزة بيتشيشي، إذ إن أقرب ملاحقيه هو جيرارد مورينو «23 هدفاً» لاعب فياريال الذي يحل على ريال مدريد.

وتنطلق كوبا أميركا في 13 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو في الأرجنتين وأماكن أخرى غير كولومبيا، بعد أن رفض اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» طلب الأخيرة بتأجيلها حتى نهاية العام على خلفية التظاهرات وأعمال العنف التي تجتاح البلاد، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا.

ولا يزال ميسي يبحث عن لقب دولي أول مع منتخب «التانجو»، بعد أن حل وصيفاً ثلاث مرات في كوبا أميركا أعوام 2007، 2015 و2016 ووصيف كأس العام 2014.