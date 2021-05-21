«الأرض» فيلم كل موسم في «الخليج العربي»!

علي معالي (دبي)

لعبت الأرض مع البطل في عهد الاحتراف بدوري الخليج العربي، هذه حقيقة أكدتها الأرقام والإحصائيات، ومنذ موسم 2008- 2009، فإن صاحب الدرع يعد الأكثر انتصاراً على أرضه، باستثناء موسم 2013- 2014 الذي شهد تتويج «الزعيم» رغم أنه أكثر الفرق الأبطال خسارة على ملعبه!

وتميز البطل والمتوج دائماً بأنه يتألق على أرضه، وهناك فرق لم تكبد أي خسارة على ملعبها، أو أنها خسرت مباراة واحدة فقط، لذلك كان «الدرع» من نصيبها في النهاية.

وعندما تُوج شباب الأهلي باللقب الأول في «المحترفين»، لم يخسر على أرضه مطلقاً، وهو ما فعله الوحدة في الموسم التالي أيضاً، وفي النسخة الثالثة «محترفين» لم يخسر «فخر أبوظبي» وكذلك بني ياس، إلا أن الفارق هو أن الجزيرة حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، مقابل فوز «السماوي» 7 مرات والتعادل في 4 لقاءات.

وفي النسخة الرابعة لم يخسر العين حامل اللقب على ملعبه، وفي البطولة التالية التي تُوج بها العين أيضاً خسر مباراتين، وفي النسخة السادسة التي حصدها شباب الأهلي خسر الفريق مباراة واحدة على ملعبه، وفي النسخة السابعة لم يخسر العين بطل الموسم وقتها على أرضه وفي النسخة الثامنة لم يتعثر شباب الأهلي، محققاً الفوز في 12 مباراة، والتعادل في واحدة، وفي النسخة 9 التي توج بها الجزيرة، لم يخسر على ملعبه، حيث حقق حينها الفوز في 13 مباراة.

وفي النسخة 10 واصل العين عدم خسارة أي مباراة على ملعبه، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، وفي النسخة 11 التي تُوج بها «الملك» خسر مباراة على ملعبه، وحقق 9 انتصارات والتعادل 3 مرات.

وفي الموسم الأخير الذي مثل «النسخة 12» خسر الجزيرة مباراة واحدة على أرضه، وحقق 9 انتصارات، في حين تعادل 3 مرات.