«الفرسان».. احتفالات بكل الألوان

منير رحومة (دبي)

تتواصل احتفالات لاعبي شباب الأهلي بالتتويج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث انتقلت الأفراح من الملعب والنادي، إلى البيوت مع الأسرة والأقارب، والمجالس مع الأصدقاء ومحبي قلعة «الفرسان».

وتنوعت الاحتفالات بين من تلقى باقات ورد في رسالة شكر، لما قدمه اللاعبون من جهد طوال الموسم، وتشريف النادي بحصد ثلاثة ألقاب، مثل باقات الورد التي قدمها معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي للاعبين تشجيعاً منه للرياضيين المتألقين، وبين من احتفل وسط أصدقائه باللقب الغالي، مثل محمد جابر الذين فاجأه الأصدقاء بـ «كيكة» عليها شعار نادي شباب الأهلي وصورته، خلال رفع الكأس الغالية.

وتلقى أيضاً كل من ماجد ناصر ووليد عباس وحمدان الكمالي «كيكة»، لكل منهم عليها صورهم لحظة التتويج، لمشاركتهم الأفراح والأجواء السعيدة.

ويذكر أن لاعبي «الفرسان» دخلوا في إجازة الصيف، باستثناء لاعبي المنتخب الذين انضموا إلى المعسكر الداخلي لـ «للأبيض» استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس العالم، كما سافر أيضاً اللاعبون الأجانب إلى بلدانهم لقضاء الإجازة، حيث غادر كل من إيجور جيسوس ويوري سيزار إلى البرازيل للاستمتاع بالعطلة الصيفية مع أسرهم.