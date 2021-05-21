«العميد».. الغياب مستمر عن مشهد «صدارة الهدافين»

معتصم عبدالله (دبي)

تواصل غياب النصر عن المنافسة على لقب صدارة هدافي دوري الخليج العربي، للموسم السادس على التوالي، بعدما احتل هداف «الأزرق» سبستيان تيجالي المركز العاشر في الترتيب العام لقائمة الهدافين برصيد 11 هدفاً، مع نهاية الدوري في الموسم الحالي 2020- 2021.

وغاب «العميد» عن مشهد المنافسة على لقب هداف الدوري، منذ موسم 2014- 2015، والذي شهد احتلال مهاجمه السنغالي السابق إبراهيما توريه مركز «الوصافة» برصيد 18 هدفاً، خلف ميركو فوزينتيش لاعب الجزيرة السابق، والمتوج بلقب هداف الدوري برصيد 25 هدفاً.

وظل رصيد الأهداف الـ 18 الأعلى لمهاجمي «الأزرق» في دوري المحترفين على مدار مواسمه، منذ الانطلاقة في 2008- 2009، وصولاً إلى نسخة الموسم الحالي 2020- 2021، بعدما كاد الإسباني ألفارو نيجريدو مهاجم النصر السابق، ولاعب قادش الإسباني الحالي معادلة الرقم في موسم 2018- 2019، بتسجيله 17 هدفاً.

وتخطى 4 لاعبين فقط حاجز الـ 15 هدفاً للنصر في دوري المحترفين على مدار مواسمه، بداية بالإكوادوري كارلوس تينيريو برصيد 18 هدفاً موسم 2009- 2010، والبرازيلي برونو سيزار موسم 2012- 2013 برصيد 16 هدفاً.

وشملت القائمة إبراهيما توريه «مرتين» على التوالي، الأولى موسم 2013- 2014 برصيد 16 هدفاً، والثانية 2014- 2015 وله 18 هدفاً، إضافة إلى الإسباني نيجريدو في موسمه الأول مع «الأزرق» 2018- 2019 برصيد 17 هدفاً.

ولم يختلف الوضع في الموسم الحالي 2020- 2021، بغياب «العميد» عن مشهد صدارة الهدافين، بعدما اكتفى تيجالي «هداف الأزرق» بتسجيل 11 هدفاً، كأضعف محصلة في تاريخ مشاركات اللاعب في الدوري خلال موسمه الثامن.

وسجل النصر الذي احتل المركز الخامس في الترتيب العام للدوري برصيد 46 نقطة، 47 هدفاً في الدوري ليحتل المركز السابع في الترتيب العام للأقوى هجوماً، وتوزعت الأهداف الـ 47 لـ «الأزرق» ما بين 11 لاعباً، بقيادة تيجالي برصيد 11 هدفاً، توزي 7 أهداف، ريان مينديز وضياء سبع 6 أهداف، حبيب الفردان 3 أهداف، مهدي عبيد «هدفين»، مقابل هدف لمحمد عايض، جاسم يعقوب، جابريل فالنتيني، جلوبير ليما، وكايكي جيسوس.