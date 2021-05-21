اتحاد جدة والوحدة في «الرحلة المعكوسة»!

عمرو عبيد ( القاهرة )

تفوق اتحاد جدة على نظيره أبها، ليحافظ على مقعده داخل «مثلث الذهب» السعودي، بفارق نقطة واحدة عن الشباب و5 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما بقي الوحدة وضمك في «مثلث الهبوط» بعد تعادلهما، ليظهر «العميد» و«الفرسان» بحالة متناقضة تماماّ عبر موسمي «كورونا».

اتحاد جدة لم يعرف الخسارة في آخر 8 جولات بالدوري السعودي، حيث فاز خمس مرات وتعادل في 3 مباريات، وخلالها حقق انتصارين غاليين على الهلال والشباب، ليصبح الفريق الوحيد الذي تفوق على «فرسي القمة» معاً خلال الموسم الحالي، وغابت الانتصارات عن الوحدة في 7 مباريات متتالية خلال آخر 9 جولات، مقابل انتصار وحيد وتعادل آخر، ليقبع داخل «دائرة الهبوط» في «المركز 14»، وسيواجه «معركة شرسة» من أجل البقاء، حيث يلعب مع النصر والشباب فيما تبقى من مبارياته.

وضع الفريقين يتناقض تماماً مع ما قدماه في الموسم الماضي، الذي انتهى في سبتمبر 2020، بعد فترة توقف دامت 5 أشهر بسبب تداعيات «جائحة كورونا«، حيث أنهى «فرسان مكة» الدوري في المركز الرابع، بينما أفلت «النمور» من الهبوط بالمركز 11، وكانت مباريات الدوري السعودي بنسخة 2019-2020 قد عادت للحياة في أغسطس الماضي بدءاً من «الجولة 23»، وظل «الفرسان» في المرتبة الرابعة عبر 7 جولات ختامية، في حين بقي «العميد» بين المركزين 13 و12، حتى قفز إلى «المقعد11» بصعوبة في آخر 4 جولات، واحتاج اتحاد جدة إلى الفوز بمباراته الأخيرة في النسخة السابقة للبقاء في الدوري، وهو ما حدث لينهي البطولة بفارق 3 نقاط فقط عن دائرة الهبوط، ولم يكن أمام الوحدة أيضاً سوى الانتصار في الجولة الأخيرة، ليضمن مقعداً قارياً وتحقق ذلك بفارق نقطة عن الفيصلي.

الغريب أن الاتحاد استهل الموسم الحالي بهزيمة وتعادل ليبدأ مشواره من المركز 11، قبل أن تتحسن نتائجه ويصعد تدريجياً ليبلغ المركز الرابع في «الجولة 7»، ثم واصل تألقه ليقتحم القمة، ويستقر في المرتبة الثالثة، وربما يذهب لأبعد من ذلك خلال آخر مباراتين، في حين ظهر الوحدة بصورة مذبذبة طوال الموسم رغم الفوز في الأسبوع الأول، وأشعلت «الرباعيات» نيران الهجوم الجماهيري ضده، لأن الفريق تعرّض لـ6 خسائر، تلقى فيها 4 أهداف في شباكه في كل مرة، ليكون أكثر فرق الدوري تعرضاً لذلك.



«الفرسان» امتلك خامس أقوى هجوم وسابع أفضل دفاع في الموسم الماضي، في حين أصبح يملك ثاني أضعف هجوم وكذلك ثاني أسوأ خط دفاع، حيث تراجع معدل الفارق التهديفي لديه من «+5» إلى «-17».

وعلى الجانب الآخر كان الأمر يسير بصورة عكسية تماماً، لأن التطور الدفاعي الهائل صنع الفارق لمصلحة «العميد» في الموسم الحالي، حيث يملك ثالث أفضل دفاع، مقارنة بالتاسع في النسخة الماضية، وحافظ «النمور» على المرتبة السادسة بين أقوى خطوط الهجوم عبر الموسمين، ليقفز الفارق التهديفي من «+1» إلى «+14»، ولم يكن غريباً أن يظهر الفريقان بوجهين متناقضين أيضاً خارج «الحدود السعودية»، حيث خسر «فرسان مكة» حلمه القاري أمام القوة الجوية العراقي في الملحق الآسيوي، بينما بلغ «المونديالي» نهائي دوري أبطال العرب المنتظر إقامته في أغسطس المقبل أمام الرجاء المغربي.