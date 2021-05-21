«لوباريزيان» تكشف عن «القرار النهائي» لميسي

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت صحيفة «لوباريزيان» أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اتخذ قراره فيما يتعلق بمستقبله، مشيرة إلى أنه يرغب في البقاء في برشلونة، لينهي فيها مسيرته الأوروبية، قبل أن يشدّ الرحال إلى أميركا.

وقالت الصحيفة إن ميسي اتخذ قراره رغم الضائقة المالية التي يمر بها النادي «الكتالوني»، والتي قد يترتب عليها تخفيض راتبه بفارق كبير عما كان سيحصل عليه، في حالة تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يراقب عن كثب موقف ميسي، ولكنه لا ينوي التحرك لضمه، إلا إذا قرر بصفة نهائية الرحيل عن «البارسا».

وعلى عكس ما يتردد عن أن أسرة ميسي ترغب في بقائه مع برشلونة، قالت الصحيفة إن أسرته تضغط عليه، من أجل مغادرة «كتالونيا» إلى باريس سان جيرمان، حيث إن ضمانات المشروع الرياضي في المدى القصير هناك أفضل منها في برشلونة، نظراً لأن ميسي لا يعرف حتى الآن، ما إذا كان خوان لابورتا رئيس النادي «الكتالوني» قادراً على أن يعيد «البارسا» إلى منصات التتويج، خاصة دوري الأبطال الأوروبي، وهو الهدف الذي تتطلع إليه أيضاً جماهير «البلاوجرانا».

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يستهدف الاستمرار في أوروبا لموسمين قادمين، حتى صيف 2023، على أن يرحل بعد ذلك إلى أميركا، لكي ينهي مشواره الكروي هناك، على أفضل ما يكون، حيث أن الرواتب مرتفعة جداً في أميركا الشمالية، بخلاف المزايا الأخرى التي يمكنه الحصول عليها، مثلما حدث مع نجوم آخرين، مثل الفرنسي تيري هنري، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.