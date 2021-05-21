أوبلاك يتحدث عن «الإبداع» و«السحر»!

أنور إبراهيم (القاهرة) في حوار طويل لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، تحدث الدولي السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد عن تطلعاته للمستقبل، وموهبة النجمين الكبيرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ورغبته في تحقيق إنجاز الفوز بالدوري الإسباني «الليجا»، تتويجاً لجهود فريقه طوال الموسم.

وبدأ أوبلاك بالحديث عن نجم وهداف برشلونة، ونجم وهداف ريال مدريد السابق، كشاهد عيان على ما قدماه للكرة الإسبانية والعالمية، من خلال تنافسهما على كل الألقاب، وكحارس مرمى كثيراً ما تصدى لهما وواجههما في مباريات عدة، وقال: ميسي ورونالدو هما الموهبتان الأبرز على الساحة العالمية.

وعندما طلب منه الموقع أن يشكل «الفريق الحلم» من وجهة نظره، والذي يراه الأفضل، والمكون من 5 لاعبين فقط بمن فيهم حارس المرمى، قال أوبلاك: هذا سؤال صعب، ولكن اختياري الأول سيكون لميسي لأنه الأكثر إمتاعاً والأعلى مستوى، هو الأفضل بالنسبة لي، ثم يأتي من بعده كريستيانو رونالدو الذي سجل اسمه بحروف من ذهب مع ميسي في تاريخ الكرة العالمية.

وأضاف: أنا شديد الإعجاب بما قدمه رونالدو خلال مسيرته مع ريال مدريد ومنتخب بلاده. وقال: من الصعب أن أذكر أسماء أخرى، ولكن طالما إنني سأكون حارس المرمى لهذا الفريق الحلم، سوف أختار بقية اللاعبين من بين زملائي المدافعين الذين لعبوا في إتلتيكومدريد، وهم سافيتش وخيمينيز وجودين وفليبي.

وأضاف: يمكنني أن أذكر أسماء كثيرة، ولكن ليس من الإنصاف أن أذكر أسماء أخرى محددة، لأن هناك كثيرين يلعبون على مستوى مرتفع.

ورغم سعادة أوبلاك في أتلتيكو الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2023، إلا أنه على استعداد لقبول أي تطورات تحدث بالنسبة لمستقبله، وإنه جاهز لمواجهة تحديات جديدة خارج إسبانيا، وبوجه خاص في إنجلترا إذ يرى إن الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هو الأكثر جاذبية وسحراً، وإنها بطولة مثيرة للغاية وأنا أحب التحديات الجديدة، ولكني لا أعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

واختتم حديثه بقوله :أنا موجود في «الأتليتي» منذ 7 سنوات، وهي فترة طويلة وأنا سعيد بها وسعيد بوجودي في هذا النادي مع زملائي، ولكني لا أعرف ما سيحدث مستقبلاً.