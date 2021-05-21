نيمار يحدد «كامل الأوصاف»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بأنه إذا كان أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم حالياً، إلا أنه ليس الرقم واحد، وإنما هناك من هم أفضل منه الآن.

نيمار الذي ينظم سنوياً دورة في الكرة الخماسية تحمل اسمه، بالتعاون مع شركة «ريد بول» ومشاركة لاعبين من أكثر من 75 دولة، وضع مواصفات للاعب كرة القدم الكامل، في حديث نقل موقع «ياهو سبورت» مقتطفات منه، وإن كان رأيه الشخصي يذهب في اتجاه عدم وجود لاعب كامل بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما هناك لاعبون يتمتعون بمزايا معينة تقربهم بدرجة أو بأخرى من «كامل الأوصاف.

وقال نيمار: بعيداً عن قصة اللاعب الكامل، دعونا نتحدث عن لياقة كريستيانو رونالدو، ومرونة إبراهيموفيتش، ورأسية سيرجيو راموس، وسرعة مبابي، وقدم ميسي اليسرى، وقدمي اليمنى، وحسن تمركز ليفاندوفسكي، وقدرة نجولو كانتي العجيبة على استخلاص الكرة، وإبداع فيراتي في وسط الملعب.

وأضاف:هذا هو النموذج الأمثل الذي يجسد صورة اللاعب الكامل، ولا يمكن توافره في لاعب واحد، ويكفي أن نتحدث عن لاعبين حقيقيين آخرين واجهتهم في الملاعب الأوروبية هذا الموسم، أو شاركتهم غرفة ملابس واحدة في سان جيرمان.

وعندما سئل نيمار تحديداًعن زميله كيليان مبابي، قال: إنه زميل ملعب ممتاز وصديق، ويمكننا معاً أن نفعل أشياء كثيرة جيدة، وهو بالمناسبة يحب المزاح والضحك.

وبعيداً عن الأسئلة المتعلقة باللاعب الكامل، قال نيمار إنه حدد لنفسه أهدافاً كبرى في البطولات القادمة، وخططه المستقبلية تستهدف الفوز بكل المسابقات التي سيخوضها . وأضاف قائلاً: لا أعرف ما إذا كنت سأشارك في دورة طوكيو الأولمبية من عدمه، ولكن أتمنى من كل قلبي أن يحدث ذلك، عموماً ننتظر لنرى ما سيحدث.