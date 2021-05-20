أحمد عمر يقود «الفرسان» في «خليجية السلة»

علي معالي (دبي)

يقود المصري أحمد عمر شباب الأهلي في البطولة الخليجية رقم 40، التي تقام في دبي من 18 إلى 26 يونيو المقبل بمشاركة 5 أبطال، وسبق أن أشرف عمر على تدريب «الفرسان» في «نسخة 2019»، وخرج الفريق من نصف النهائي.

والمعروف أن إدارة شباب الأهلي استغنت عن الإيطالي جورجيو فالي قبل نهائي كأس صاحب السمو كأس نائب رئيس الدولة، وأسندت المهمة وقتها إلى المدرب المساعد المواطن سعيد عتيق.

ويبحث شباب الأهلي في النسخة الخليجية المقبلة عن استعادة لقبه، بعد أن حققه الفريق 3 مواسم متتالية من 2015 إلى 2017، ونجح الشارقة في حصد اللقب مرتين متتاليتين 2018، و2019.

وبدأ «الفرسان» التدريبات استعداداً لانطلاقة البطولة، حيث يلتقي في أول مباراة مع النصر السعودي الذي تُوج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى.

وسبق أن قاد أحمد عمر سلة النصر والشباب والوصل، وله العديد من الألقاب المحلية والخليجية التي تؤكد كفاءته العالية، وهو أحد نجوم السلة المصرية، بصفوف الاتحاد السكندري، ومنتخب مصر لاعباً ومدرباً.