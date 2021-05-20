هاري كين ينتظر اللحظة الهامة.. فمتى تأتي؟





لندن (د ب أ)

أعطى هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، أكبر مؤشر حتى الآن على استعداده لمغادرة النادي، قائلاً إنه سوف يحسم مسألة مستقبله.

وذكرت تقارير إخبارية أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف، بعد أن أصيب بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في النادي الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن خلال السنوات الأخيرة.

ومازال أمام قائد منتخب إنجلترا، الذي سيبلغ عامه الـ28 في يوليو القادم، ثلاثة أعوام على نهاية عقده مع توتنهام، فيما كان النادي اللندني ثابتاً في موقفه الرافض لبيعه، مما يعني أنه ربما تكون هناك مواجهة هذا الصيف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن كين قوله إنه يحتاج للتحدث إلى دانيال ليفي، رئيس مجلس إدارة توتنهام، بشأن مستقبله.

وأضاف كين: أعتقد إنني بحاجة للحديث مع إدارة النادي، أريد أن ألعب في أكبر البطولات، وأعيش أكبر اللحظات.

وأوضح اللاعب الإنجليزي الدولي: مثل، هذا الموسم أنا أشاهد دوري أبطال أوروبا، وأتابع الفرق الإنجليزية وهي تقدم أداء مذهلاً، إنها المباريات التي أرغب في المشاركة فيها، أريد التواجد في تلك اللقاءات.

وشدد كين: إنها لحظة هامة في مسيرتي الرياضية بالتأكيد حيث يتعين علي أن أفكر وأرى أين أنا، وأن أجري محادثة جيدة وصادقة مع رئيس مجلس الإدارة، آمل أن نتمكن من إجراء تلك المحادثة.

وتابع: إنني متأكد من أنه سيرغب في وضع خطة لما يراه، لكن في النهاية سيكون الأمر متروكاً لي وما أشعر به، وما سيكون الأفضل بالنسبة لي ولحياتي المهنية في هذه اللحظة من الوقت.

وبلغ توتنهام المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة هذا الموسم، لكنه خسر أمام مانشستر سيتي، ويسعى جاهداً الآن للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، عندما يخوض مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

يذكر أن كين يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، برصيد 22 هدفاً لكل منهما.