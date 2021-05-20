رئيس «الفيفا» يُهنئ الجزيرة بدرع «الخليج العربي»



دبي (الاتحاد)

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» نادي الجزيرة، بمناسبة تتويجه بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه، مؤكداً في رسالة بعثها إلى الشيخ راشد بن حميد النعميي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حصد الجزيرة للقب بطولة الدوري بلا شك هو نتيجة العمل الجاد وإصرار، والتزام أسرة النادي من مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري للفريق الأول واللاعبين، وهو إنجاز يدعو إلى الفخر، ويستحقون عليه الإشادة، في ظل الظروف الأخيرة التي واجهتها كرة القدم حول العالم، وأطالبهم بمواصلة العمل بروح فريق العمل الواحد.

وأضاف إنفانتينو أسمحوا لي بالإنابة عن مجتمع كرة القدم الدولي، أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، على مساهمته في تطوير وازدهار كرة القدم في الإمارات، ومنطقة غرب آسيا، وحول العالم.