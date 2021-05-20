«نمران» بطلاً لسباق مهرجان دلما التاريخي الرابع للمحامل الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توج الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان على متن اليخت المقام المحمل «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة النوخذة على عبدالله المرزوقي بطلا للنسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وحصل صاحب الناموس على جائزة مالية بقيمة 1.3 مليون درهم وسيارة.

وجاء الفوز بعد منافسة قوية طوال السباق الذي انطلق من جزيرة دلما عند السادسة، مع المحمل «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي حل ثانياً وحصل على جائزة مالية بقيمة مليون درهم وسيارة.

فيما كان المركز الثالث من نصيب المحمل «الطف» لمحمد راشد مصبح الرميثي الذي حصل على جائزة مالية بقيمة 800 ألف درهم وسيارة.

وأشاد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان في ختام السباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للرياضات البحرية والتراثية ودعم سموهم الدائم للتراث الوطني الأصيل، مؤكداً أن القيادة الرشيدة غرست في نفوس الجميع عشق كل ما يتعلق بتراث الوطن إيماناً منها بأن الاعتزاز بالماضي السبيل لبناء أمة قوية قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل على حد سواء. ووجّه التهنئة للفائزين في هذا السباق التاريخي، وأكد أن الجميع فائز في هذا الحدث ولا يوجد خاسر على الإطلاق، مثمناً دور اللجنة المنظمة والمؤسسات الراعية للمهرجان وممثلي وسائل الإعلام في إنجاح المهرجان والتنظيم المميز على مختلف المستويات.

حضر مراسم التتويج أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وأحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة المنظمة وغنام المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة وعدد من المهتمين بهذه الرياضة البحرية.

وكان أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة المنظمة قد سلم جائزة المركز الأول للنوخذة على عبدالله المرزوقي على منصة التتويج التي أقيمت في ميناء مدينة المرفأ، فيما سلم عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي جائزة المركز الثاني لخليفة المهيري نوخذة المحمل زيورخ أما جائزة المركز الثالث فسلمها عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ليوسف أحمد الحمادي نوخذة المحمل الطف.

وكرمت اللجنة المنظمة رعاة المهرجان على هامش تسليم الجوائز للفائزين، حيث تم تكريم شركة بترول أبوظبي الوطنية»أدنوك«وشركة المسعود للسيارات وجمعية دلما التعاونية نظرا للدور الكبير الذي قاموا به في سبيل إنجاح الحدث التاريخي.

يذكر ان مهرجان سباق دلما التاريخي الرابع تم تنظيمه من قبل نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وشارك فيه 102 محمل شراعي من مختلف إمارات الدولة.

ويعد سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري لاسيما وأن مسافته تصل إلى 80 ميلاً بحرياً بما يساوي 125 كيلو متراً وأقيم الحدث وفق الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد - 19 من خلال مجموعة من الاشتراطات المحددة التي تم توزيعها على المشاركين.

واعتمدت اللجنة المنظمة منذ النسخة الأولى من السباق خط سير يمر بسبع جزر لإظهار معالمها المميزة و جاءت انطلاقة السباق من جزيرة دلما ثم صير بني ياس ثم جزيرة غشة يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم ثم الفطاير و بعدها جزيرة البزم ثم مروح و أخيراً جزيرة جنانة قبل المحطة الأخيرة للسباق في مدينة المرفأ.

وحظيت النسخة الرابعة من المهرجان بدعم ورعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة وفي مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية ادنوك، وموانئ أبوظبي، والمسعود للسيارات، وأبوظبي البحرية، وراعي التواصل الاجتماعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية /نواة للطاقة، براكة الأولى، والداعمون مجلس أبوظبي الرياضي، جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل - أبوظبي، شرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، قناة بينونة ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والشريك الإعلامي الرسمي قناة ياس.

شكراً للقيادة وشركاء النجاح



وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم والمستمر للتراث البحري، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمهرجان دلما التاريخي منذ خروجه إلى النور قبل أربع سنوات.

وشدد على أن رعاية سموه للمهرجان وراء النجاح، ووجه التحية إلى شركاء الحدث والرعاة، وهنأ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز المحمل نمران بلقب النسخة الرابعة من السباق مؤكداً أن الفوز مستحق وجاء عن جدارة بعد منافسة شرسة قوية مع زيورخ أكدت قوة السباق منذ انطلاقته وحتى النهاية.

ووجه التحية للجميع على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكداً أن صحة الجميع كانت الأهم بالنسبة للجنة المنظمة، وثمن جهود اللجنة وجميع أعضائهاً مؤكداً أن كل فرد قام بدوره على الوجه الأكمل من أجل خروج الصورة بهذا الشكل المشرف.

التتويج وسام فخر





أعرب علي عبد الله المرزوقي نوخذة لمحمل نمران بطل النسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي عن سعادته البالغة بالفوز المهم، وأهدى الفوز إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مؤكداً أن دعمه ورعايته هما السبب الرئيسي وراء الفوز التاريخي.

واعترف بصعوبة المنافسة مع المحمل زيورخ مؤكداً أنه اتبع استراتيجية خاصة في التعامل مع السباق خاصة مع قوة الرياح التي زادت من سرعة المحامل وكانت تتطلب تعاملاً خاصة ودقيقاً لاسيما وأن أي خطأ في تقدير الموقف كان سيأتي بنتيجة عكسية.



دعم القيادة سر النجاح





تقدم عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تثمينا لدعمه السخي ورعايته المتواصلة لمهرجان دلما الرابع، مشيراً إلى أن اهتمام سموه ودعمه الدائم السبب الرئيسي وراء ما يتحقق من إنجازات على صعيد التراث البحري في السنوات الماضية.

وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي سجلها الحدث الأبرز في السباقات الشراعية، متقدما بالتهنئة والتبريكات للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة فوز المحمل نمران بلقب النسخة الرابعة لسباق دلما التاريخي.وقال: إن الحرص على تنظيم المهرجان في ظل إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية محكمة، ماهي إلا دلالة على اهتمام القيادة الرشيدة على دعم التراث البحري ورواده وتعزيز تفاعل الأجيال بمسيرته التاريخية، وإعلاء شأن سباقات المحامل الشراعية، ما يواكب الجهود الوطنية البارزة التي تبذلها الدولة في مرحلة التعافي من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

ووجه العواني الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ولكافة الجهات الراعية والداعمة لنجاح الحدث بنسخته الرابعة,

فخر واعتزاز





قال غنام المزروعي، رئيس دائرة الموارد البشرية في أدنوك: «نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية الرابع بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان،. تماشياً مع مسؤوليتها المجتمعية تفخر أدنوك بمشاركتها في رعاية هذا المهرجان الذي يحمل أهمية تراثية كبرى لدوره في نشر وإحياء التراث البحري والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسته، والمحافظة على استمراريته من خلال نقله للأبناء والأحفاد فضلاً عن مساهمته في التعريف بعدد من الجزر والمناطق في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي وما تمتاز به من طبيعة خلابة ومقومات الجذب السياحي.



دعم النجاح





أكد الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، إلى أن مشاركة موانئ أبوظبي في هذا المهرجان المتميز تأتي في إطار الالتزام بدعم جهود القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الظفرة. وقال:»نحن فخورون لمساهمتنا في الدورة الرابعة لمهرجان دلما التاريخي والتي تجسد حرصنا على دعم الإرث البحري والثقافي في أبوظبي والدولة بشكل عام.