أرض موناكو تنصف صاحبها!





موناكو (رويترز)

تقدم شارل لوكلير من المركز الأخير للأول على أرضه في التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة موناكو الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ليقود فيراري لأول مركزين اليوم الخميس.

وحقق السائق البالغ عمره 23 عاماً، الذي ولد ونشأ في الإمارة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، أسرع زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و11.684 ثانية في جولة التجارب الحرة الثانية.

ونجح لوكلير في خوض أربع لفات فقط في التجارب الصباحية، قبل ابتعاده بسبب مشكلة في صندوق التروس ليتراجع لمؤخرة الترتيب.

وحل زميله الإسباني كارلوس ساينز ثانياً، متأخراً عنه بفارق 0.112 ثانية، بينما جاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في المركز الثالث بعد عودة سباقات فورمولا 1 إلى موناكو بعد غياب عامين بسبب كوفيد-19. واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول، الذي يتأخر عن هاميلتون بفارق 14 نقطة بعد أربعة سباقات، المركز الرابع.

وهذه المرة الأولى التي يتصدر فيها فيراري التجارب منذ احتلال سيباستيان فيتل، السائق الحالي لأستون مارتن، الصدارة في المجر في يوليو من العام الماضي. وتوقفت التجارب الثانية مبكراً لمدة خمس دقائق، بعدما اصطدم ميك شوماخر سائق هاس بالحواجز الجانبية، وتوقفت سيارته عقب تجاوز النفق، ما استلزم إزالتها.

وكان المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول الأسرع في جولة التجارب الافتتاحية، وهي المرة الأولى التي يحتل فيها الصدارة منذ انضمامه للفريق هذا العام. وبعد أول أربع جولات من الموسم، يتصدر هاميلتون الترتيب العام، بعد فوزه بثلاثة سباقات مقابل واحد لفرستابن.

واحتل هاميلتون المركز الخامس في الجولة الصباحية مع استخدام إطارات متوسطة، متقدما ًمباشرة على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس.

وسجل الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري رابع أسرع زمن في الجولة الافتتاحية، واصطدم فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين بالحائط مبكراً ليتحطم الجناح الأمامي لسيارته.

وألغي سباق موناكو الشهير والمتميز العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه يقام الآن بحضور 40% من القدرة الاستيعابية لمدرجاته مع السماح بحضور 7500 مشجع يومياً.

وعادة تقام جولتا التجارب الأوليان في سباق موناكو يوم الخميس بعكس السباقات الأخرى، بينما يكون الجمعة يوم راحة للجميع.