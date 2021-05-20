جناح «الرأس الأخضر» مستمر مع «العميد» إلى 2024



معتصم عبدالله (دبي)

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تمديد التعاقد مع الجناح ريان مينديز، قائد منتخب الرأس الأخضر، لموسم إضافي حتى 2024، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق، استعداداً للمواسم المقبلة، بعد الإعلان مسبقاً عن تجديد التعاقد، مع لاعب الوسط البرتغالي توزي حتى 2023.

وخاض مينديز «31 عاماً»، ثلاثة مواسم محلياً، منذ قدومه إلى الإمارات موسم 2018- 2019، لاعباً مع الشارقة الذي تُوج معه بلقب الدوري، قبل الانتقال مطلع الموسم الحالي إلى صفوف «العميد» بعد إمضائه عقداً لموسمين.

وظهر «الجناح الطائر» لفرقة «العميد» بشكل إيجابي، في موسمه الأول مع الفريق، بخوضه 30 مباراة، ضمن التشكيلة الأساسية في كل المسابقات، بمعدل دقائق لعب 2717 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف، فضلاً عن أدواره في صناعة الفرص وقيادة الهجوم.

وتضم قائمة أجانب «العميد»، إلى جانب مينديز وتوزي، الجزائري الدولي مهدي عبيد، والإسرائيلي ضياء سبع المرتبطين بعقود تمتد حتى نهاية الموسم المقبل، في يونيو 2022.