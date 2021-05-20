تيريزيتش يدخل «أسبوع السعادة»



برلين (د ب أ)

يبدأ إيدين تيرزيتش التفكير في مستقبله بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيقرر ما إذا كان سيعود لمنصبه السابق كمدرب مساعد في فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أو البحث عن منصب المدير الفني في مكان آخر.

وتولى تيرزيتش تدريب بروسيا دورتموند في ديسمبر الماضي بعدما اضطر لوسيان فافر للرحيل، وفاز بكأس ألمانيا الأسبوع الماضي واستطاع أن يؤكد مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عندما يتولى ماركو روز تدريب الفريق.

وقال تيرزيتش اليوم الخميس قبل المباراة النهائية للفريق في الموسم الحالي أمام باير ليفركوزن بعد غدٍ السبت، إنه قرر أن يكون سعيداً هذا الأسبوع وبعد ذلك سيستغل الأسبوع القادم للتفكير في الأمور.

وقال مسئولو دورتموند إن تيرزيتش لديه عقد طويل الأمد في النادي، الذي عمل به قبل عقد من الزمان، ولكن مسؤولي النادي سيكونون مفتوحين للحديث إذا أراد أن يكمل مسيرته كمدير فني في مكان آخر.

وقال تيرزيتش إن منصب المساعد في دورتموند كان مغرياً أيضاً لأنني أعلم كيف تكون الأمور في هذا المنصب الآخر، لقد عملت في هذا المنصب أكثر من المنصب الذي أتولاه حالياً، أعلم مميزات المنصبين لذلك يمكنني التخيل بشكل جيد.

وذكرت تقارير أن تيرزيتش لن يرحل لتدريب آينتراخت فرانكفورت، ولكن هناك تكهنات بوجود اهتمام من فولفسبورج وفيردر بريمن.