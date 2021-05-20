699 مباراة على متن «الرحلة 145»!

معتصم عبدالله (دبي)

حملت مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، والتي جمعت شباب الأهلي والنصر، يوم الأحد الماضي، على استاد هزاع بن زايد «الرقم 699»، في ختام مباريات موسم 2020- 2021، والذي يعد الأول في ظل «جائحة كورونا»، بعد إلغاء مسابقات الموسم الماضي 2019- 2020.

وعادت عجلة الحياة إلى الدوران، في الملاعب المحلية المختلفة، مع انطلاقة الموسم في 8 أكتوبر 2020، بعدما فرضت «الإجراءات الاحترازية» كلمتها، في تأكيد على أهمية تعاون جميع الجهات، في الحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، وأصدر اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بياناً مشتركاً، أعلنا خلاله تأجيل انطلاقة الموسم الرياضي 2020- 2021 إلى أكتوبر.

وشهد الموسم تنظيماً متميزاً بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، وبالتعاون مع الجهات المختصة، لتختتم وبنجاح منقطع النظير 8 مسابقات، شملت دوري وكأس الخليج العربي، وكأس السوبر، ودوري الدرجة الأولى والثانية، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بجانب دوري الشباب، وصولاً إلى المسابقة الأغلى والأهم كأس رئيس الدولة، والتي أسدلت مباراتها النهائية، وبحضور الجماهير للمرة الأولى، الستار على الموسم.

وامتد الموسم 2020- 2021، على مدار 145 يوماً، منذ الانطلاقة بمباريات ذهاب الدور الأول في كأس الخليج العربي خلال أكتوبر 2020، وصولاً إلى مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين النصر وشباب الأهلي في 16 مايو الحالي.

ووصل إجمالي مباريات الموسم إلى 699 مباراة، وجاءت النسبة الأعلى من المباريات في دوري الخليج العربي، الذي تُوج بلقبه الجزيرة، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً الذي تُوج بلقبه شباب الأهلي، بإقامة 182 مباراة في كل مسابقة على مدار 26 جولة.

وحل دوري الدرجة الأولى الذي شهد تتويج العروبة باللقب، وحصول الإمارات على المركز الثاني، في مركز «الوصافة»، من حيث عدد المباريات، بعدما شهد إقامة 110 مباريات على مدار 22 جولة جمعت 11 نادياً، وحُسمت المسابقة بتأهل العروبة والإمارات إلى دوري الخليج العربي في الموسم المقبل 2021- 2022.

وشملت مباريات دوري الدرجة الثانية، إقامة 103 مباريات حسمت بتتويج فريق جلف هيروز، وأقيمت المسابقة التي شهدت مشاركة 15 فريقاً توزعت على مجموعتين في الدور الأول، ليتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى النهائي من مباراة واحدة.

في المقابل، أقيمت 40 مباراة في المسابقة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بداية بالتصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى، والتي حسمت بصعود الإمارات والعروبة، مروراً بمباريات دور الستة عشر، بمشاركة أندية دوري الخليج العربي، والأدوار الإقصائية في ربع ونصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي انتهت بتفوق شباب الأهلي على النصر 2-1.

واقتصرت كأس الخليج العربي في الموسم الحالي على 25 مباراة، عطفاً على التعديلات على نظام المسابقة التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب في كل الأدوار، ما عدا النهائي، بعدما انطلق الدور الأول بمشاركة 12 فريقاً، في ظل استثناء الشارقة والنصر أبطال موسم 2019- 2020، وصولاً إلى النهائي، في المقابل اقتصر سوبر الخليج العربي، كما هو متعارف عليه، على مباراة وحيدة، جمعت الشارقة وشباب الأهلي، وانتهت بتفوق الأخير 1-0.

وشهدت مسابقة دوري الشباب التي توج بها فريق الإمارات، وهي الوحيدة على مستوى فرق المراحل السنية، خلال الموسم الحالي، إقامة 56 مباراة على مدار 14 جولة، وبمشاركة 8 فرق، ممثلة في شباب الأهلي دوري المحترفين، بجانب أندية دوري الدرجة الأولى: دبا الفجيرة، العروبة، العربي، الإمارات، البطائح، إضافة لنادي الرمس.



تفاصيل مباريات موسم 2020- 2021

182 دوري الخليج العربي

182 دوري الخليج العربي تحت 21

110 دوري الدرجة الأولى

103 دوري الدرجة الثانية

40 كأس رئيس الدولة

25 كأس الخليج العربي

56 دوري الشباب

1 كأس سوبر الخليج العربي

699 مباراة «المجموع»