«تعديل بسيط» يمنح بيريز لقب الأسرع في «تجارب موناكو»

موناكو (رويترز)

سجل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول، أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة موناكو الكبرى الجولة الخامسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الخميس.

وتفوق بيريز في إحدى جولات التجارب الحرة للمرة الأولى مع فريقه الحالي رد بول، مع عودة فورمولا 1 لشوارع موناكو بعد عامين بسبب فيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وكان بيريز انضم لفريقه الحالي قادماً من ريسنج بوينت «الذي تحول حالياً إلى أستون مارتن» بعد نهاية الموسم الماضي. وتفوق بيريز اليوم على جميع أقرانه على المضمار المجاور للساحل، عندما سجل دقيقة واحدة و12.487 ثانية مستخدماً إطارات لينة، وهو التعديل الذي دخل على سيارته.

وسجل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري ثاني أسرع زمن في الجولة بفارق 0.119 عن صاحب الصدارة، في حين جاء الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول الثاني في المركز الثالث باستخدام إطارات متوسطة مثل ساينز.

وفي الترتيب العام بعد أول أربع جولات من الموسم، يتخلف فرستابن صاحب المركز الثاني عن سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بفارق 14 نقطة، فيما يشبه سباقاً خاصاً بين الرجلين بعد فوز هاميلتون بثلاثة سباقات مقابل فوز المنافس الهولندي الأصغر سناً مرة واحدة.

واحتل هاميلتون المركز الخامس في الجولة الأولى اليوم، مع استخدام إطارات متوسطة متقدماً مباشرة على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس.

وسجل الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري رابع أسرع زمن في الجولة الافتتاحية. ولم يتمكن سائق فيراري الثاني شارل لوكلير القادم من موناكو من إكمال الجولة، بسبب مشكلة فنية في صندوق السرعة بعد أن قطع أربع لفات فقط.

ولم يكمل لوكلير أيضاً مهمته في أخر مشاركتين له في سباق بلاده. وتعرض سائق ألباين الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين سابقاً لحادث في بداية الجولة، ما تسبب في بعض الأضرار لسيارته لكنه تمكن من العودة في وقت لاحق.

وألغي سباق موناكو الشهير والمتميز في العام الماضي بسبب أزمة جائحة كوفيد-19، لكنه يقام الآن بحضور 40% من القدرة الاستيعابية لمدرجاته مع السماح بحضور 7500 مشجع يومياً.

وعادة تقام جولتا التجارب الأوليان في سباق موناكو يوم الخميس بعكس السباقات الأخرى، بينما يكون الجمعة يوم راحة للجميع.