كانوتيه يهدي «الغواصات الصفراء» مفتاح الفوز على «الشياطين الحمر»





مراد المصري (دبي)

عبر المالي فريدريك كانوتيه نجم إشبيلية السابق الذي توج مع الفريق الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي "كأس الاتحاد الأوروبي" مرتين في عامي 2006 و 2007، عن تفاؤله بقدرة فياريال على الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي المسابقة، المقرر أن يقام يوم الأربعاء المقبل في أول ظهور لـ "الغواصات الصفراء" في نهائي أوروبي على الإطلاق.

وخلال حديث كانوتيه في مؤتمر صحفي جمعه مع ماركوس سيينا الذي يعمل في إدارة فياريال الفريق الذي تألق معه لاعباً أيضاً، وجه المالي نصيحة مهمة للتتويج باللقب وهي عدم تعقيد المباراة ولكن الاستمتاع بها، وقال: لن تلعب مباراة نهائية في بطولة أوروبية كل يوم، وبالتأكيد أمام فريق بحجم مانشستر يونايتد، فياريال لديه كل ما يلزم لتحقيق البطولة ويجب أن يخوض النهائي مثلما لعب طوال مشواره في البطولة، من خلال الاستمتاع بالمباراة ولعب كرة القدم المعتادة منه.

وعبر كانويته، عن فخره بما قدمه إشبيلية هذا الموسم، حيث نافس طويلاً في مواقع المقدمة، وقال: إشبيلية فريق يحافظ على مستوياته التي تعتبر ثابتة على مدار السنوات الماضية، ربما هذا الموسم أثبت أنه قادر بدفعة بسيطة من المنافسة على اللقب في المرات المقبلة، ربما رصيد النقاط والأداء الذي قدمه الفريق هذا الموسم سيكون كفيل بمنحهم الشجاعة اللازمة للمرة المقبلة.