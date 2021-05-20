سفراء «الليجا» يرشحون البطل بالإجماع.. فمن هو؟

مراد المصري (دبي)

أجمع سفراء الدوري الإسباني لكرة القدم على ترشيح أتلتيكو مدريد للفوز باللقب، وذلك وسط ترقب كبير بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد قبل المباريات الحاسمة يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي العالمي الذي أقيم عن بعد عن طريق تقنية الفيديو، حيث اختار السفراء أتلتيكو مدريد ليكون البطل بالنظر لدخوله الجولة الأخيرة وهو في صدارة الترتيب وحقيقة أن ريال مدريد تنتظره مباراة صعبة أمام فياريال.

وعند الاستفتاء عن رأيهم صوت لصالح أتلتيكو مدريد، كل من: الإسباني جازيكا مندييتا نجم فالنسيا السابق، المالي فريدريك كانوتيه نجم إشبيلية السابق، الإسباني ماركوس سيينا نجم فياريال السابق، الأرجوياني دييجو فورلان نجم أتلتيكو مدريد وفياريال السابق، الإسباني لويس جارسيا نجم أتلتيكو وليفربول سابقاً، الإسباني أريتز أدوريز نجم أتلتيك بلباو السابق، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة السابق، وحتى فرناندو سانز لاعب وابن رئيس ريال مدريد السابق الذي اعتبر أن الجار «روخي بلانكوس» لديه الأفضلية رغم أنه يساند «الملكي».

واعتبر دييجو فورلان، أن تتويج أتلتيكو مدريد وإنهاء هيمنة الثنائي ريال مدريد وبرشلونة على اللقب، سيكون أمراً إيجابياً للغاية ويصب في صالح المسابقة، وأفضل مكافأة للفرق التي تجتهد وتقدم مستويات قوية على مدار الموسم، وهو ما فعله فريق أتلتيكو مدريد هذا الموسم رغم بعض التعثرات في الدور الثاني، لكنه يبقى الأكثر استحقاقاً للفوز باللقب.

فيما يرى لويس جارسيا، أن أتلتيكو مدريد ما زال لديه مساحة للتطور في الموسم المقبل أيضاً، وأنه يجب عليه مواصلة البناء مع المدرب دييجو سيميوني، حيث أن الفوز بلقب الدوري بوجود ريال مدريد وبرشلونة أمر بالغ الصعوبة دائماً مهما كان مستوى الفريقين.