نجم برشلونة: العالم كله ينطق اسمي بشكل خاطئ





مراد المصري (دبي)

جاء رد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة وليفربول السابق، على المذيعة التي قدمته لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عن طريقة تقنية الفيديو قبل الجولة الختامية للدوري الإسباني لكرة القدم، أن اسمه يلفظ في الأرجنتين "ماشكيرانو" وليس "ماسكيرانو"، كما تطلق عليه الجماهير لسنوات طويلة دون التحقق من كيفية نطق اسمه.

وتحدث ماسكيرانو، قائلاً: لطالما سمعت جماهير في دول مختلفة في العالم تنادي لي ماسكيرانو أو يتم تقديمي في اللقاءات الصحفية بهذا الاسم، لكنه ينطق ماشكيرانو، وأريد أن يعرف الجميع النطق الصحيح لاسمي كما يتم لفظه في بلدي الأرجنتين.

ورداً على ضياع لقب "الليجا" من برشلونة هذا الموسم، قال: في البداية يجب أن ندرك أنه في يناير كان الفريق خارج سباق اللقب تماماً، لكن تُحسب له القدرة على العودة مرة أخرى والتواجد في السباق مجدداً، لكنه دفع ثمن التعثرات في الخطوات الأخيرة وأهدر نقاطاً كانت كفيلة بدخوله الجولة الأخيرة وهو ما زال يحافظ على حظوظه، بالمجمل فإن الفريق حاول ونافس في ضوء المتغيرات العديدة التي مر بها.