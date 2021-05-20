«حارس الصدفة» يحقق إنجازاً فريداً في «ليبرتادوريس»

رضا سليم (دبي)

شهدت كأس كوبا ليبرتادوريس واقعة غربية، بعدما لعب إنزو بيريز لاعب ريفر بليت في مركز حراسة المرمى أمام "إندبينتي سانتا فيه" الكولومبي، حيث أنقذ فريقه مرتين الأولى من الانسحاب من المباراة بعد غياب 20 لاعباً بسبب فيروس كورونا، والمرة الثانية عندما تألق في المرمى وقاد فريقه للفوز، حيث شهدت الجولة الخامسة من كأس كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية مشاركة إنزو بيريز لاعب وسط فريق ريفر بليت في حراسة المرمى أمام فريق إندينبدنيتي سانتا فيه الكولومبي، بعد غياب جميع حراس المرمى عن المباراة بسبب فيروس كورونا. وخاض ريفر بليت المباراة بـ 11 لاعباً فقط دون وجود أي لاعب على مقاعد دكة البدلاء، حيث بلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 20 لاعباً من بينهم الحراس الأربعة، وتم اختيار إنزو بيريز لاعب الوسط لحراسة المرمى وحسم المواجهة لمصلحته بنتيجة 2-1. كان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم قد أصدر تعليماته لفريق ريفر بليت بلعب المباراة رغم الظروف أو الانسحاب، حيث لم يكن هناك سوى 10 لاعبين فقط في الفريق يمكنهم خوض اللقاء، بسبب إصابة 2 من لاعبي الفريق بالإضافة إلى 20 لاعباً تم استبعادهم بسبب فيروس كورونا. ورفض الاتحاد القاري طلب ريفر بليت بقيد حارسي فريق الشباب، رغم أن الفريق لم يسجل سوى 32 من أصل 50 لاعباً طبقاً لنظام قوائم البطولة، وهو ما دفع الجهاز الفني لاختيار لاعب لحراسة المرمى. واستقر المدير الفني على إشراك بيريز في مركز حراسة المرمى كونه يعاني من إصابة عضلية تعرض لها أمام بوكا جونيورز في مباراة الأحد الماضي بكأس الدوري الأرجنتيني. ورغم الاستياء الشديد من إدارة النادي الأرجنتيني والجهاز الفني من قرار الاتحاد القاري، إلا أن اقتراح إنزو بيريز لقى ترحاباً كبيراً من النادي وكذلك الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليقود الفريق للفوز وتصدر المجموعة الرابعة في البطولة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات. وقبل المباراة بـ 24 ساعة شارك إنزو بيريز لأول مرة منذ فترة في التدريبات، ليظهر في مركز حراسة المرمى متألقاً بعدما تمكن من تقديم مستوى جيد للمشاركة أساسيًا أمام الفريق الكولومبي بالتصدي لـ 4 كرات داخل منطقة الجزاء و22 تسديدة على مرماه من خارج المنطقة. ولعب بيرير مع فريق إستوديانتيس الأرجنتيني في كأس العالم للأندية 2009 في أبوظبي وحل وصيفاً خلف برشلونة وخطف لاعب بنفيكا السابق الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم بما قدمه في المباراة.