«القناص الألماني» يوجه السهام نحو هامبورج





هامبورج (د ب أ)

انتقد أوفه زيلر، أحد رموز فريق هامبورج الألماني لكرة القدم، الفريق لفشله في الصعود للدوري الألماني «بوندسليجا» للعام الثالث على التوالي.

وقال زيلر، المهاجم السابق وقناص منتخب ألمانيا الغربية سابقاً، لصحيفة "بيلد" اليوم الخميس: يعطي الفريق انطباعاً بأنه لا يرغب مطلقاً في الصعود. وأضاف: ألا يعلم اللاعبون ما يفعلون للجماهير والنادي؟ أنا حزين للغاية، وغاضب للغاية، كنت أتمنى أن يصعد الفريق هذا الموسم.

وهبط فريق هامبورج للمرة الأولى قبل ثلاثة أعوام وأدت النتائج السيئة في المراحل الأخيرة لعدم صعودهم مرة أخرى في المواسم الثلاثة الماضية. وهذه المرة، خسر هامبورج أمام أوسنابروك، المهدد بالهبوط، 2 / 3 ليتم حسم مصير الفريق، ويخشى زيلر أن مسألة الصعود لن تكون أسهل في الموسم المقبل.

وقال: الأموال التي يمكن وضعها في الفريق تقل من عام لآخر، المنافسة في صراع الصعود مع فرق كبيرة هبطت تزداد، مسألة عودة الفريق تزداد صعوبة من عام لآخر.

ولكن زيلر «84 عاماً» قال أيضاً إنه سيعود للملعب لمشاهدة الفريق بمجرد السماح بعودة الجماهير للملاعب.