هيرتا برلين يحصن موهبته البرازيلية بالعقد الغامض

برلين (د ب أ)

قال أرني فريدريتش المدير الرياضي لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه تم تجديد عقد المهاجم البرازيلي ماثيوس كونها لمدة عام واحد.

وقال فريدريتش للصحفيين: يمكنني التأكيد أن عقد ماتيوس كونها تم تجديده، جلسنا معه خلال الموسم وجددنا التعاقد لمدة عام إضافي، لن أعطي المزيد من التفاصيل.

ولم تتضح مدة عقد اللاعب البالغ من العمر «21 عاماً» ولكن صحيفة "بيلد" ذكرت اليوم الخميس أن عقده ممتد حتى 2025. وكانت هناك بعض الأندية التي ترغب في ضم كونها على رأسها أتالانتا ونابولي الإيطاليين، وليدز يونايتد الإنجليزي.

وسافر كونها بالفعل إلى البرازيل لأنه سيغيب عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام هوفنهايم بسبب إصابته في الكاحل، وسجل كونها سبعة أهداف وصنع ستة في الدوري الألماني هذا الموسم.