تأجيل ثالث لزيارة باخ إلى اليابان.. تعرف علي السبب؟

طوكيو (رويترز)

ذكر خطاب لمسؤول اللجنة الأولمبية الدولية البارز جون كوتس اليوم الخميس، أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيزور اليابان في 11 يوليو المقبل، قبل انطلاق الدورة الأولمبية المؤجلة الصيف المقبل.

وكان من المقرر أن يزور باخ اليابان في مايو الجاري، لكن الزيارة تأجلت بعد فرض حالة الطوارئ في الدولة المضيفة بسبب فيروس كورونا.

وفي الخطاب الموجه إلى الرياضيين والرعاة وبقية الشركاء، أكد كوتس أنه سيزور اليابان في 16 يونيو المقبل لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم الحدث على أرض الواقع. ونشر الخطاب على موقع اللجنة الأولمبية الدولية على الإنترنت.

وقد أكد باخ في وقت سابق من الأسبوع الحالي المضي قدماً في تنظيم الدورة الصيفية المقبلة، قائلاً إن المنظمين المحليين يسيرون دون تردد في هذا الاتجاه.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة التي تأجلت في العام الماضي بسبب تفشي الفيروس سريع الانتشار في 23 يوليو المقبل، رغم تزايد المطالبات الداخلية بتأجيلها أو إلغائها.

ورغم أنه تقرر إقامة الدورة بدون أي جماهير من الخارج خوفاً من العدوى، فإن اللجنة المنظمة لم تقرر حتى الآن أيضاً إن كانت ستسمح بحضور الجمهور المحلي أم لا.