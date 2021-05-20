إنجاز جديد للسيتي لم يتحقق منذ 32 عاماً

لندن (رويترز)

اختارت رابطة كتاب الرياضة في إنجلترا البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في إنجلترا في العام اليوم الخميس، ليصبح بذلك أول مدافع يتوج بالجائزة منذ ستيف نيكول في 1989.

وفي السباق على الجائزة تفوق دياز «24 عاماً» على هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، وعلى زميله في سيتي كيفن دي بروين، بينما حصل تسعة لاعبين من سيتي المتوج بلقب الدوري الممتاز على أكثر من 50 % من إجمالي الأصوات.

وحقق السيتي لقب الدوري الإنجليزي قبل أيام متفوقاً على وصيفه مانشستر يونايتد، كما يخوض الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الجاري، أمام مواطنه تشيلسي في البرتغال، وفي حال تحقيقه للقب القاري لأول مرة، يكون السيتي أمام موسم تاريخي. المعروف أن مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك النادي بتحمل النادي لنفقات سفر جمهور الفريق إلى البرتغال نالت استحسان الجماهير وعدد من أندية العالم، باعتبارها مكافأة من نوع خاص للجماهير بعد العودة للمدرجات عقب فترة من الصمت بسبب جائحة كورونا.