تيجالي.. المحصلة الأضعف في «الثامن»!

معتصم عبدالله (دبي)

أنهى سبستيان تيجالي مهاجم النصر موسمه الأول مع «العميد» بالمحصلة التهديفية الأضعف، في مشواره في ملاعب الإمارات، خلال موسمه الثامن على التوالي، بعدما اكتفى بتسجيل 13 هدفاً في 32 مباراة على صعيد كل المسابقات.

ومثلت الأهداف الـ 13 الأقل في مشوار تيجالي، مقارنة بكل مواسمه السابقة بقميص الوحدة، بعدما سبق له تسجيل 39 هدفاً في 35 مباراة، على صعيد كل المسابقات خلال موسم 2017- 2018، كأفضل سجل تهديفي للمهاجم صاحب الـ 36 عاماً.

وتوزعت أهداف تيجالي في موسمه الأول مع «الأزرق» ما بين تسجليه 11 هدفاً في الدوري، وهدفين في كأس رئيس الدولة، في الوقت الذي صام فيه عن التسجيل في ثلاث مباريات في كأس الخليج العربي بعد خسارة «العميد» النهائي أمام شباب الأهلي بركلات الترجيح، قبل أن يخسر نهائي كأس رئيس الدولة أمام ذات المنافس 1-2.

ويحمل سجل الإنجازات الشخصية لتيجالي، تتويجه بلقب هداف الدوري موسم 2015- 2016 برصيد 25 هدفاً، قبل أن يظفر باللقب ذاته موسم 2018- 2019 برصيد 27 هدفاً، وحقق تيجالي لقبيه مع فريقه السابق الوحدة.

ووصف مهاجم «العميد» مشوار موسمه الأول بالقميص «الأزرق» بالمتوسط، وقال في تصريحات سابقة: «كان من المفترض أن أسجل 15 هدفاً على الأقل في الدوري، ولكنني سجلت 9 أهداف فقط».

وأضاف: «إجمالاً، الفريق لم يقدم المستوى المأمول في النصف الأول من بطولة الدوري، وهو ما تغير بشكل جذري في النصف الثاني، بعد وصول المدرب رامون دياز، حيث كنا نأمل أن ننهي الموسم بشكل أفضل».



محصلة أهداف تيجالي

2020- 2021: 13

2019- 2020: 16

2018- 2019: 32

2017- 2018: 39

2016- 2017: 26

2015- 2016: 33

2014- 2015: 19

2013- 2014: 30