توقيت مباريات «الأبيض» في تصفيات «المونديال»



دبي (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيت انطلاق المباريات والملاعب التي تقام عليها، حيث يلعب منتخبنا مبارياته في ستاد زعبيل بنادي الوصل، فيما ستلعب مباريات المنتخبات الأخرى في ستاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك ضمن الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تُقام اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل.

ويستهل منتخبنا مبارياته فيما تبقى من التصفيات المشتركة بمواجهة ماليزيا يوم 3 يونيو في الساعة 8:45 مساءً، وفي يوم 7 يونيو يواجه تايلاند في الساعة 8:45 مساءً، وفي المباراة الثالثة يواجه إندونيسيا يوم 11 يونيو في الساعة 8:45 مساءً، فيما يختتم مبارياته 15 يونيو بمواجهة فيتنام في الساعة 8:45 مساءً.

من جهة أخرى، احتفل أعضاء المنتخب واللاعبون، بالمدرب فان مارفيك، بمناسبة يوم ميلاده، حيث قاموا بتجهيز «الكعكة»، بعد تناول وجبة العشاء، وتقديم التهاني له بهذه المناسبة، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، وعبر مارفيك عن سعادته بهذه المبادرة التي تؤكد العلاقة القوية بينه وبين اللاعبين.