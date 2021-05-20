النهائيات في كرة الإمارات.. شباب الأهلي «الملك» والعين «الزعيم»

سلطان آل علي (دبي)

سجلت أندية الإمارات حضورها في نهائيات عديدة، على مدى 47 عاماً منذ الانطلاقة الأولى، سواء محلياً أو إقليمياً وقارياً، ومنها ما هو عالمياً، وبلغ عدد الفرق التي خاضت النهائيات 14 فريقاً هم أندية العين، شباب الأهلي، الوحدة، الشباب، النصر، الوصل، الشارقة، الجزيرة، الشعب، عجمان، بني ياس، الإمارات، خورفكان والظفرة، واختلفت نجاحات الأندية، فمنها من تفوق وأصبحت النهائيات طريقه المفضل للألقاب، ومنها من عانى وخسر الكثير بسببها.

يعد العين أكثر الأندية في تاريخ كرة الإمارات خوضاً للنهائيات، فقد حضر العين في 36 نهائي بمختلف البطولات «من دون نهائي الكأس غير المستكمل في 2019-2020 ضد الظفرة»، ويعد النادي الأكثر تنوعاً بحضوره في نهائيات 11 بطولة مختلفة، ويبقى كأس رئيس الدولة صاحب النصيب الأكبر بـ14 نهائياً وحقق الفوز في نصفها.

ويأتي كأس سوبر الخليج العربي ثانياً بـ7 نهائيات تمكّن في الفوز بـ3 منها فقط، وحقق كأس الاتحاد مرتين من أصل 3 نهائيات، وكأس الخليج العربي مرة من نهائيين.

والحال نفسه مع دوري السوبر الذي خاض فيه النهائي مرتين وفاز مرة واحدة، وخاض نهائياً واحداً في بطولة دورة أدنوك والمباراة الفاصلة بالدوري والسوبر الإماراتي الألماني وخسرها جميعها، بينما فاز بالسوبر الإماراتي المغربي.

وعلى الصعيد العالمي والقاري، فقد وصل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 3 مرات في تاريخه، وفاز به مرةً واحدة في 2003 على حساب تيرو ساسانا التايلندي، ولا يمكن أن ننسى نهائي كأس العالم للأندية في 2018 أمام ريال مدريد الإسباني، والذي خسره بنتيجة 4-1، لتكون المحصلة النهائية لـ «الزعيم» هي الفوز في 16 نهائياً من أصل 36 في تاريخه بكل البطولات، مما يعادل نسبة فوز 44% في هذه المناسبات الحاسمة.

يأتي شباب الأهلي بوصفه ثاني أكثر الفرق وصولاً إلى النهائيات عبر التاريخ بـ33 نهائياً، وهو الوحيد إلى جانب العين اللذين تجاوزا حاجز الـ30 نهائياً بين كل الأندية.

ويعد «الفرسان» هو الأفضل على الإطلاق في هذه النوعية من المباريات، حيث تبلغ نسبة فوزه 67% من خلال الفوز في 22 نهائياً من أصل33 في كل البطولات.

والبداية بكأس رئيس الدولة الذي يملك الرقم القياسي في تحقيقه 10 مرات من 12 نهائياً في المسابقة.

ويأتي كأس سوبر الخليج العربي ثانياً بـ7 نهائيات تحققت من خلالها 5 ألقاب، كأكثر الفرق كذلك. والأمر ذاته يتكرر مع كأس الخليج العربي الذي حققه «الفرسان» 5 مرات خلال 6 نهائيات، كأعلى رقم بين جميع الأندية.

كما حقق شباب الأهلي السوبر الإماراتي المغربي مرة واحدة في 2016-2017، وفاز في فاصلة الدوري على الوحدة في 2005-2006.

وتبقى بطولة كأس الاتحاد هي النقطة التاريخية المزعجة، حيث خسر الفريق كل النهائيات الأربع في كأس الاتحاد.

وعلى الصعيد الخارجي، خسر الفريق نهائي بطولة الخليج للأندية ضد الشباب في 2011-2012 ونهائي دوري أبطال آسيا في 2015.

ومن بين الأندية التي خاضت أكثر من 10 نهائيات في تاريخها، يتفوق الشارقة على الجميع بنسبة فوز بلغت 79% من مجمل النهائيات التي شارك بها، حيث فاز في 11 نهائياً من أصل 14، وشباب الأهلي ثانياً بنسبة 67%، والنصر بنسبة 55% بالفوز في 12 نهائياً من 22. ويأتي الوحدة رابعاً بفوزه في 11 نهائياً من 23 ليحقق نسبة 48%، والجزيرة بعده بنسبة 46% بـ6 نهائيات فاز بها من 13، والعين سابعاً بنسبة 44%، ويأتي الشباب بفوزه في 8 نهائيات من مجمل 22 نهائياً بنسبة فوز 36%.

في حين أنّ أقل النسب من نصيب الوصل، الذي لم يكسب إلا 5 نهائيات من أصل 19 عبر تاريخه، لتكون نسبة فوزه 26% فقط!

وبالحديث عن جميع الأندية، يعد نادي الإمارات هو الوحيد الذي فاز في كل النهائيات التي لعبها بنسبة 100%، حيث لعب نهائيين في كأس رئيس الدولة وكأس السوبر وفاز بهما على حساب الشباب والوحدة.

انتصارات الأندية

العين: 16 من 36

شباب الأهلي: 22 من 33

الوحدة: 11 من 23

النصر: 12 من 22

الشباب: 8 من 22

الوصل: 5 من 19

الشارقة: 11 من 14

الجزيرة: 6 من 13

الشعب: 2 من 6

عجمان: 2 من 3

بني ياس: 2 من 3

الإمارات: 2 من 2

خورفكان: 0 من 1

الظفرة: 0 من 1

