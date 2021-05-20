مواجهات قوية لخيول جودلفين في أستراليا وبريطانيا



محمد حسن (دبي)

يسعى جواد جودلفين «يبير» لحصد أول فوز له في سباقات القوائم، عندما يخوض تحدياً قوياً، غداً «الجمعة»، في سباق كوكد هات ستيكس، لمسافة 11 فيرلونج، بمضمار جودوود في بريطانيا.

وكان «يبير» بإشراف شارلي ابلبي وقيادة وليام بيوك، قد استهل مسيرته في عمر الثلاث سنوات بشكل واعد، وشغل المركز الثالث في سباق كلاسيك ترايال للفئة الثالثة بمضمار سانداون بارك في أبريل الماضي.

وفي الحفل نفسه تعود ابنة «دباوي» المهرة «ناش ناشا» للمنافسة على مسافة الميل وربع الميل، بسباق هايت أوف فاشون سايكس ليستد، بعد تعرضها لأول خسارة من خلال مشاركاتها الثلاث.

وفي أستراليا يخوض الجواد «أفيلياس»، بإشراف جيمس كمنغز وقيادة كيرين مكيفوي، يوم السبت، منافسة شتوية ساخنة بسباق دومبين كب للفئة الأولى، حيث يسعى لتحقيق رابع فوز له.

ويواجه «أفيلياس» الجواد «زاكي»، الفائز في هولينديل في مشاركته الثالثة بأستراليا، كما يتوقع أن تكون المنافسة محتدمة من «مغاتو»، وبطل كوكس بليت للفئة الأولى الجواد «سير دريغونيه».

وفي نفس الحفل، يحمل شعار جودلفين كل من «رانيار» و«فاردا»، الأول يشارك في سباق بي أر سي سبرينت للفئة الثالثة، بينما يشارك الثاني في سباق شيف دو بيرز ستيكس ليستد.