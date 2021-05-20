21 دولة في «آسيوية الملاكمة»

دبي (الاتحاد)

وصلت إلى دبي وفود الفرق المشاركة، في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى، من 21 إلى 31 مايو الجاري، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي، بالتعاون مع الاتحاد الهندي، ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وتتواجد فرق الاستقبال في مطارات دبي لتيسير وصول الملاكمين والمدربين والفنيين والحكام والإداريين والمشرفين، من جميع المنتخبات، ولجان عمل الاتحاد الآسيوي، وتعمل الفرق على إنهاء إجراءات دخول الوفود إلى أرض الدولة بيسر وسهولة، ونقلهم إلى مقر الإقامة بالفندق، ضمن البروتوكول الخاص والإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأنهت اللجنة المنظمة الاستعدادات لانطلاق البطولة، حيث تم تشييد حلبتين بمواصفات عالمية، الأولى في القاعة الرئيسية وتخصص للمنافسات الرسمية، فيما توجد الحلبة الثانية في القاعة الفرعية وتخصص للتدريبات، كما تم تجهيز مركز طبي خاص بالتعاون مع مستشفى برايم الطبي التخصصي التي تتولى الإشراف الطبي على البطولة، حيث يتواجد فريق من المختصين في الطب الرياضي لتقديم الدعم الطبي للفرق وعلاج الحالات الطارئة.

بجانب توفير فريق طبي من وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية ومسحة الأنف لجميع المشاركين والعاملين في البطولة لمرات عدة أثناء فترة البطولة، من أجل التأكيد على سلامة الجميع، وتوفير الأجواء المناسبة، لتقديم أفضل مستويات التنافس، كما يتم توفير سيارات إسعاف مجهزة بجانب صالة المنافسات.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني للفرق والمنتخبات ظهر الأحد المقبل، يليه في الساعة الثامنة مساء حفل افتتاح البطولة، وتنطلق المنافسات في الساعة الثامنة مساء الاثنين المقبل وتستمر حتى 31 مايو الجاري.

ووصل عدد الملاكمين والملاكمات الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة إلى 237 ملاكماً من 21 دولة، كما وصل عدد الحكام إلى 19 حكماً، والمندوبين الفنيين إلى 13 مندوباً.

وتعد البطولة الأكبر في القارة الآسيوية ومن الأقوى على مستوى العالم، لما تتضمنه من مشاركة نخبة اللاعبين والمصنفين الأوائل، وتعتبر المحطة الاستعدادية والأخيرة قبل التوجه إلى أولمبياد طوكيو، حيث يعد الملاكمون الآسيويون في صدارة المرشحين لإحراز ما لا يقل عن 15 ميدالية أولمبية في مختلف أوزان الملاكمة، وتم وضع بروتوكول دقيق بنظام الفقاعة لضمان سلامة المشاركين وجميع المتواجدين في البطولة وفق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.