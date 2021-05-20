عجمان يودع «عميد المدربين» في «احتفالية التكريم»

رضا سليم (دبي)

أنهى المصري أيمن الرمادي مشواره مع عجمان، بعد 5 مواسم متتالية، منها 4 مواسم في دوري المحترفين، منحته لقب «عميد المدربين»، بوصفه الأقدم من بين كل مدربي الدوري، حيث نجح الرمادي مؤخراً في بقاء «البرتقالي» في «الأضواء» والابتعاد عن الهبوط في الأمتار الأخيرة من الموسم، ليشارك الفريق للموسم الخامس على التوالي مع الكبار.

وقررت إدارة عجمان برئاسة خليفة الجرمن إقامة حفل تكريم خاص للرمادي، تقديراً للفترة الطويلة التي قضاها مع «البركان»، والتي امتدت 5 مواسم متواصلة، شهدت استقراراً فنياً كبيراً للفريق، خاصة في دوري الخليج العربي، بداية من موسم 2016-2017 لمدة 4 مواسم متتالية، سبقها الموسم الأول له في دوري الدرجة الأولى، والذي حقق فيه الفوز بالبطولة والصعود لدوري المحترفين.

وقدم خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر إلى الرمادي على ما قدمه طوال هذه الفترة، مشيراً إلى أن العلاقة بين الطرفين تميزت بالتقدير والاحترام، مما انعكس إيجاباً في تجاوز صعوبات التنافس القوي خلال مراحل الدوري، وتكللت الجهود بتحقيق هدف البقاء في الموسم الحالي.

ويملك الرمادي رصيداً كبيراً في أنديتنا على مدار 18 عاماً في تدريب الفرق بالإمارات، بدأها في عام 2003، بقيادة الفريق الأول لدبي للمرة الأولى، بعد فترة من التدريب بقطاع المراحل السنية، وبعدها قاد الظفرة في موسم 2008، وبعدها تولى قيادة العديد من الفرق، منها حتا والشارقة ودبي «سابقاً» واتحاد كلباء، و5 مواسم مع عجمان، واشتهر الرمادي بقدرته على قيادة فرق الدرجة الأولى، والصعود بها لدوري المحترفين، حيث صعد من قبل مع دبي ثلاث مرات، والظفرة والشارقة واتحاد كلباء، وعجمان.