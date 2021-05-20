أهلي جدة «الأغلى» في غرب آسيا

علي معالي (دبي)

يتصدر لاعبو أهلي جدة السعودي لكرة القدم القيمة السوقية بين أندية غرب آسيا، طبقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمي، رغم أن الفريق لم يتأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، حيث صعد من المجموعة الثالثة كل من استقلال طهران «11 نقطة» والدحيل القطري «9 نقاط».

وفي القائمة التي تضم 15 لاعباً، جاء رباعي السعودي في الصدارة بقيمة وصلت إلى 27 مليوناً و800 ألف يورو، وهم: السنغالي مباي نيانج «10 ملايين»، والروماني ألكسندرو ميتربوا «7 ملايين»، والسوري عمر السومة «5 ملايين و800 ألف يورو»، والمدافع البرازيلي لوكاس ليما «5 ملايين يورو».

ويأتي النصر السعودي في المرتبة الثانية، ومثله الأرجنتيني جونزالو مارتينيز «14 مليون يورو»، والمغربي عبدالرزاق حمد الله «6 ملايين يورو»، والبرازيلي بيتروس «4 ملايين يورو»، لتصبح القيمة الإجمالية بقيمة 24 مليوناً.

ويحتل الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب النصر وقيمته السوقية الحالية القائمة، ويليه البرازيلي دودو «الدحيل» بـ 13 مليوناً والجزائري ياسين براهيمي مع الريان القطري «10 مليون يورو، والسنغالي مباي نيانج لاعب أهلي جدة «10 كلايين يورو»، والبرتغالي أندريه كاريللو لاعب الهلال السعودي «8 ملايين و500 ألف يورو»، والروماني ألكسندرو الروماني لاعب أهلي جدة «7 ملايين يورو»، والجزائري بغدادي بونجاح الجزائري لاعب السد القطري «6 ملايين و500 ألف يورو»، والمغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر «6 ملايين يورو»، وفي المركز التاسع يأتي السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة «5 ملايين 800 ألف يورو»، والبرازيلي إيجور كورونادو لاعب الشارقة 5 ملايين يورو، والبرازيلي لوكاس ليما لاعب أهلي جدة 5 ملايين يورو، والبرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة 4 ملايين و500 ألف يورو، والبرازيلي إيجور جيسوس لاعب شباب الأهلي 4 ملايين و500 ألف يورو، والبرازيلي جولهيريمي لاعب السد 4 ملايين يورو، والبرازيلي بيتروس لاعب النصر 4 ملايين يورو.

ويتصدر القيمة السوقية بشكل عام للأندية في «القارة الصفراء الفرنسي» سيدريك باكامبو وتصل قيمته 15 مليون يورو، وهو مهاجم نادي بكين جوان، والذي يحتل حالياً المركز الخامس في المجموعة الثانية بالدوري الصيني برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، وسجل هذا اللاعب الأغلى حتى الآن هدفين.