8 أندية في كأس الكاراتيه

علي معالي (دبي)

تشهد صالة نادي اتحاد كلباء ظهر اليوم، إقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، يمثلون 8 أندية ومركز، في الكاتا رجالاً وسيدات والكوميتيه رجالاً، والأندية هي الشارقة للألعاب الفردية، دراجون، اتحاد كلباء، الذيد، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الخليج الدولي، الشارقة الرياضي للمرأة، وعجمان.

وتعتبر البطولة ختام الموسم الاستثنائي الذي شهد العديد من التقلبات بسبب فيروس كورونا، ونجح الاتحاد برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي في عودة النشاط من خلال إجراءات احترازية مشددة.

وأكد المهندس حميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد نجاح العودة للعبة بدليل إقامة عدد من البطولات خلال الفترة المقبلة، وختامها في صالة اتحاد كلباء يؤكد التنوع في الفعاليات بين أندية الدولة.

وقال: في ظل هذه الأجواء الصحية العالمية، تم اتخاذ التدابير الاحترازية الشديدة لحماية جميع الممارسين والمرتبطين باللعبة أثناء الفعاليات السابقة، وهو ما يتم التركيز عليه أيضاً في صالة اتحاد كلباء، حتى نخرج من الموسم بشكل إيجابي وفعال، ونشكر كل الأندية والمراكز الرياضية في اللعبة، والتي أظهرت التعاون الكبير في المناسبات كافة، مما يؤكد العمل الإيجابي والهدف الواحد لنا جميعاً وهو تطوير اللعبة.