الصفقات المبكرة تشعل «ميركاتو الصيف»



منير رحومة (دبي)

انطلق نشاط الانتقالات والتعاقدات مبكراً في «ميركاتو الصيف»، وبدأت أغلب الأندية في «غربلة» الصفوف، وتقييم أداء اللاعبين، وعمل المدربين، بناء على المحصلة النهائية للموسم، وفي الوقت نفسه دراسة احتياجات المرحلة المقبلة.

وشهدت الأيام الأولى لنهاية الموسم حركية كبيرة، ونشاطاً ملحوظاً لدى أغلب الأندية، لتفادي أخطاء التي وقعت، والتجهيز مبكراً للموسم المقبل، حيث ظهر ذلك بصورة واضحة، سواء بالنسبة للفرق التي ودعت المسابقات «خالية الوفاض»، أو التي الفرق كانت تصارع من أجل البقاء.

وحسم عجمان مصير جهازه الفني، بالتعاقد مع المدرب الصربي جوران الذي سبق له تدريب كلباء وخورفكان وبني ياس والفجيرة، بدلاً من المصري أيمن الرمادي، كما اقترب من إنهاء صفقة اللاعب صامويل أرمينتروس، مهاجم الفجيرة في صفقة انتقال حر.

وبدوره، جدد النصر عقد لاعب وسطه البرتغالي توزي لمدة موسمين، وجدد بني ياس ينجح عقد مدافعه الصربي ساشا ايفكوفيتش، وكما تعاقد اتحاد كلباء مع الأرجنتيني برايان راميريز، لاعب وسط حتا المقيم، وجدد شباب الأهلي عقد لاعبه سعود عبد الرزاق حتى 2025، وقام الجزيرة بتجديد عقد اللاعب عمر تراوري لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويتوقع أن تحفل الأيام المقبلة بالأخبار المثيرة عن التعاقدات والصفقات الجديد، خاصة أن عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب سيغادرون «دورينا»، بعد الظهور «المحتشم» في الموسم، وعدم استفادة الكثير من الفرق بشكل ملحوظ من لاعبيها الأجانب.

ومن المتوقع أيضاً تسجيل بعض المفاجآت في انتقالات اللاعبين المواطنين، خاصة مع دخول بعض اللاعبين البارزين مرحلة الانتقال الحر، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام تلقي العروض المغرية.