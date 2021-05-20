«ميونج 34» في «العنابي»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فرض الكوري الجنوبي لي ميونج نفسه من أكثر اللاعبين تأثيراً في الوحدة، الأكثر مشاركة في «العنابي» خلال الموسم، مسجلاً أرقاماً خاصة به، تفوق بها على جميع عناصر الفريق، بخوضه 34 مباراة، منها 25 لقاءً في دوري الخليج العربي، و7 مواجهات في دوري أبطال آسيا، وواحدة في كأس رئيس الدولة، وأخرى في كأس الخليج العربي.

وظل لي ميونج الثابت الوحيد في تشكيلة «أصحاب السعادة»، حيث لم يغب إلا عن مباراة واحدة في الدوري أمام النصر، ضمن «الجولة 25»، بينما كان حاضراً في جميع مباريات الوحدة في دوري الأبطال، بداية من لقاء الوحدة والزوراء في «الملحق» ثم اللقاءات الستة بالمجموعة الخامسة، والتي شهدت تبديلات متعددة في التشكيلة، شملت جميع للاعبين باستثناء ميونج الذي شارك فيها جميعها.

ويمتاز لي ميونج «31 عاماً» صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب، بإجادة مهمته في وسط الملعب، ورغم الظروف التي عاشها الوحدة في الموسم المنتهى، إلا أن ميونج ساعد كثيراً، وبرزت قيمته أكثر في الاستحقاق القاري.

ويؤكد لي ميونج الذي ينتهي عقده مع الوحدة في يونيو 2022، أنه يتمني أن يبقى مع «العنابي» لفترة أطول، لكن استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده تحوم حوله الشكوك.

ومنذ استقطابه في ديسمبر 2019، خاض اللاعب الكوري 32 مباراة في الدوري، ورفع رصيده بها إلى 102 مباراة، بعد خوضه بقيتها بقيمص العين، خلال مواسمه الثلاثة التي قضاها فيه سابقاً، وأحرز 8 أهداف منها 3 للوحدة هذا الموسم.

واللافت أن اللاعب الذي انقطع عن الملاعب لموسمين بسبب أدائه الخدمة الوطنية في بلاده، بدأ في استرداد مستواه المعروف تدريجياً، ووصل إلى الذروة مع خواتيم الموسم الحالي الذي شكل فيه ثنائياً جيداً مع الصاعد عبدالله حمد، وبشكل خاص في دوري الأبطال، الذي كان له دور مؤثر فيه وقدم خلاله مردوداً عالياً.



أرقام ميونج في الدوري

المباريات: 25

دقائق اللعب: 2235

الأهداف: 3

صناعة الأهداف: 3

التمريرات: 1336

تمريرات مؤثرة: 26

التغطية: 150

دقة التمريرات الطويلة: 72.73%

العرضيات: 15